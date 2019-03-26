0553 313 94 23

Soğanın faydaları nelerdir?

Soğanın faydaları nelerdir? İşte soğanın iyi geldiği hastalıklar...

26 Mart 2019 Salı 20:10
Soğanın faydaları nelerdir?

SOĞANIN BESİN DEĞERİ

1 orta boy soğan (110 gr) ortalama 44 kaloridir. Kolesterol ve yağ içermez. Besin lifi bakımından oldukça zengindir ve 1 adet soğan, sağlıklı sindirim sistemi için kritik önemi olan besin lifinden 2 gram içerir. Yani 1 soğan yiyerek günlük besin lifi ihtiyacının %7’sini almanız mümkün. Soğan aynı zamanda kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko, bakır, manganez ve selenyum mineralleri bakımından zengin bir besindir.

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Tansiyon: Soğanda bulunan “quercetin” adlı bileşenin tansiyonu düşürdüğü ve hipertansiyon hastalarında tansiyon kontrolüne yardımcı olduğu yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır.

Kolesterol: HDL yani “iyi” kolesterolünüzü yükseltmek istiyorsanız uzmanların önerisi günde yarım çiğ soğan yemeniz yönünde. Özellikle yüksek kolesterollü, yağlı et yemekleri sırasında soğan yiyerek kötü kolesterolün olumsuz etkilerine karşı damalarınızı koruyabilirsiniz.

Mide krampları: Yapılan araştırmaya göre kırmızı soğan gıda zehirlenmesine ve strese bağlı mide kramplarını rahatlamaya yardımcı oluyor.

Diyabet: Besin lifi bakımından zengin olan soğan kan şekeri dalgalanmalarını önler ve az miktarda besin lifi tüketimi nedeniyle yaşanan kabızlığa iyi gelir. Soğan, hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastalarında glikoz seviyelerinin düşürülmesine yardımcı bir sebzedir.

İdrar Söktürücü: Soğan güçlü bir idrar söktürücüdür ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Öksürük: Geleneksel olarak bronşit ve astım tedavisinde kullanılan soğan suyu aynı zamanda kuru öksürüğe de iyi gelmektedir.

HANGİ SOĞAN DAHA FAYDALI?

Tüm soğan türleri belirli oranlarda antioksidan içeriyor. Ancak kırmızı soğanın ve beyaz soğana göre daha güçlü bir antioksidan olduğu belirtiliyor. Soğanın köke yakın bölümü kanserden korunma sağlayan bileşenler bakımından en zengin bölgesi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:10
  1. soğan
  2. soğanın faydaları
  3. soğanın suyu
  4. soğanın yararları
  5. soğan faydası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep'te çim biçerken çatıdan düşen işçi öldü
    1. Gaziantep'te çim biçerken çatıdan..
    2. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    3. Galatasaray-Trentino Itas maçından..
    4. Narenciye paketleme tesisinde yangın
    5. Almanya'da İsrail'e satılan..
    6. Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl..
    7. Atiker Konyaspor’da Başakşehir..
    8. Enerji Bakanı Dönmez: “Karadeniz’de de..
    9. E- Okul giriş ekranı sorgulama | VBS..
    10. GSO’da teknoloji toplantısı
    11. Kazakistan Senato Başkanı Nazarbayeva..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da
    13. İmamoğlu: “Ankara’dakiler bizi..
    14. Bakan Selçuk’un Siirt temasları
    15. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e..
    16. Amerika'dan İran'a yaptırım!
    17. Soğanın faydaları nelerdir?
    18. İsrail'in saldırıları Gazze'de birçok..
    19. Galatasaray taraftarından büyük..
    20. İmamoğlu test sürüşü yapılmış işi vaat..
    21. Telefon hırsızı yakalandı
    22. Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı
    23. Takıntı hastalığı nedir? Belirtileri..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Siyaset beyaz..
    25. Bakan Ersoy: Stratonikeia ikinci Efes..
    26. Mozambik'teki Idai kasırgasından 1..
    27. Bakan Gül'den "Rabia Naz" tweeti
    28. Medipol Başakşehir'de Konyaspor maçı..
    29. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    30. "İstikrar, gelişmeyi, kalkınmayı..
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı