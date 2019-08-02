Soğan suyu içersek ne olur? Soğan suyu zayıflatır mı?

Soğan suyu en az kendisi kadar büyük faydalara sahip. Yemeklerin temel taşlarından olan soğan aynı zamanda suyu ile şifa dağıtıyor. Peki soğan suyu içersek ne olur? İşte soğan suyunun faydaları...

Soğan suyu; A ve B vitaminleri bakımından zengindir. Bununla birlikte soğanda magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri de bol miktarda bulunur.

Soğan suyu vitamin, mineral bakımından zengin olmasının yanında içerdiği antioksidan sayesinde iltihap, alerji ve kanser önleyici özelliklere sahip. Bağışıklık sistemini güçlendiren soğan suyu, kan akışını da hızlandırabilir.

Soğan suyunun faydaları arasında en bilineni: Kanser hücreleriyle savaşır

Soğan suyunda kersetin, antosiyaninler ve organosülfür dahil olmak üzere birçok antikanser bileşiği vardır. Soğan suyu içinde bulunan polifenoller, serbest radikallere karşı vücudu korur. Araştırmalar bu bileşiklerin birçok kanser türünü önlemeye yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Soğan suyunun içinde bulunan bileşenler tümör hücrelerini yok eder ve bu şekilde kanser tedavisinde ve kanserin önlenmesinde yardımcı olur.

Bağışıklığı artırır

Selenyum içeren soğan içindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığınızı artırabilir. Soğan suyu sağlıklı bakterileri güvende tutarak, öksürük, bronşit ve soğuk algınlığını iyileştirmek için iyi bir tercih olabilir.

Quercetin sayesinde alerjiyle savaşır

Serbes radikal hasarına, yaşlanmaya ve iltihaplanmaya karşı savaşan Querceti’in soğan suyunda yer alması onu daha değerli yapmaktadır. Soğan suyu astım ve diğer solunum hastalıklarının tedavisinde de yardımcı olur. Soğan suyundaki quercetin, iltihaplanma ve diğer alerjilerle savaşır. Araştırmalar, quersetin içeren anti-inflamatuar gıdaların, kalp rahatsızlığı ve kan damarı problemleri, alerjiler, enfeksiyonlar, kronik yorgunluk ve artrit gibi otoimmün bozukluklarla ilgili belirtiler gibi bir dizi iltihaplı sağlık sorunuyla savaştığını ortaya çıkarmıştır.

Kalp sağlığını korur

Yukarıda bahsettiğimiz pek çok içeriği sayesinde soğan suyu aynı zamanda kalp sağlığını da korur. Aynı zamanda kan damarı sertleşmesi, yüksek kalp basıncı, kalp krizi gibi kalp-damar hastalıklarının ortaya çıkma riskini azaltır.

Tırnak mantarını tedavi etmeye yardımcı olur

Araştırmalara göre; soğan suyu antifungal özelliklerinin insanlarda mantar enfeksiyonlarına neden olan patojenik bir maya olan Candida albicans ile savaşabilir. Soğan suyunu mantarın etkili olduğu tırnağa bir pamuk yardımıyla uygulayın. Ayrıca pamuğu yara bantıyla ayak tırnağına sabitleyebilirsiniz. Bir saat beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bunu haftada bir kez yapın.

Kulak enfeksiyonuna da iyi gelebilir

Cambridge University Press tarafından yayınlanan bir raporda, soğan suyunun kulak iltihabı ve kulak ağrısı tedavisine iyi gelebileceğine de değiniliyor. Kulak ağrısı için ağrıyan kulağa, soğan suyundan bir iki damla damlatmanın yeterli olacağı söyleniyor.

Saç uzamasına da iyi geliyor

Soğan suyu içeriğindeki sülfür sebebiyle saçlarınızın sağlıklı uzamasına yardımcı olur. Aynı zamanda saçlarını soğan suyuyla yıkayanlar; daha parlak ve daha sağlıklı saçlara sahip olur. Soğan suyu içeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde saç köklerini güçlendirir.

Cildiniz için de faydalı olabilir

Soğan suyu, ciltteki kırışıkları giderir ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Aynı zamanda sivilce için iyi bir tedavi yöntemidir. Bunun için, etkilenen bölgelere uygulanmadan önce bal veya zeytinyağı ile de karıştırılıp bir maske yapılabilir. Bir diğeri ise; yarım kaşık yoğurt ile bir kaşık soğan suyunu karıştırıp yüz ve boyun kısmına sürmenizdir. Bu şekilde on dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

Soğan suyu zayıflatır mı?

İçeriğindeki antioksidan içeriği sebebiyle soğan suyu vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Soğan suyu sayesinde toksin maddelerin atımını kolaylaşır ve yağ yakımı hızlanır. Özellikle aç karnına içilen soğan suyu kilo vermeye yardımcı rol oynasa da tek başına bir işe yaraması mümkün değildir. Diyet yapanlar soğan suyunu diyetlerine yardımcı bir gıda olarak kullanabilir.