Soğan halkasına rakip çıktı: Kabak halkası
Bol yağda kızartılan soğan halkalarını yemektense son derece lezzetli ve hafif bir tarif deneyebilirsiniz. İhtiyacınız olansa birkaç kabak, biraz peynir...18 Ağustos 2019 Pazar 14:05
Kabak sağlık için son derece faydalı sebzelerden biridir. Kalorisi son derece düşük olan kabak ayrıca çok yönlü bir sebzedir. Kabaktan spagetti de yapabilirsiniz pizza da... Yeter ki hayal gücünüz geniş olsun. Çünkü kabak nasıl pişirirseniz pişirin leziz bir tada sahiptir.
Şahane bir alternatif
Fast food alışkanlığıyla yaşamlarımıza giren soğan halkaları bolca yağ içinde piştiği için bir hayli lezzetlidir. Ancak bu tip gıdalar sağlığımızı son derece olumsuz etkiliyor. Sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arıyorsanız fırında kabak halkaları hazırlayabilirsiniz.
Fırında peynirli kabak halkası
Malzemeler:
- 3 adet kabak
- Yarım su bardağı un
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 su bardağı kaşar peyniri ya da parmesan
- 3 adet yumurta akı
- Kekik
- Tuz
Spiral bir sebze soyucunuz varsa kabakları uzun şeritler haline getirebilirsiniz.
Şayet böyle bir makineniz yok ise önce kabakların içini oyun. Kabakların içlerini mücver yaparken kullanmak için buzdolabına kaldırabilirsiniz.
Oyduğunuz kabakları halka halka dilimleyin.
Bir kaseye unu, birine ise yumurta aklarını alın.
Bir başka kasede peynir, galeta unu, tuz ve kekiği karıştırın.
Kabak dilimlerini önce una ardından yumurtaya ve en son peynirli karışıma bulayın.
Sosladığınız kabak dilimlerini yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırına kabaklarınızı sürün.
Peynirler eriyip, kabaklar altın rengini aldığında fırından çıkarın.
Kabak halkalarını yoğurt ile servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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