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Kadın - Aile Soğan halkası nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik soğan halkası tarifi
Kadın - Aile

Soğan halkası nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik soğan halkası tarifi

Genellikle burgercilerde tercih ettiğimiz soğan halkasını evde çok pratik aynı zamanda da ekonomik yapabilirsiniz. İşte soğan halkasının tarifi…

Yeniakit Publisher
2022-09-27 14:43:00 -
Soğan halkası nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik soğan halkası tarifi

Soğan halkası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

2-3 adet büyük boy soğan

1 bardak un

1 paket kabartma tozu

1/3 bardak nişasta unu

1 tutam tuz

1 şişe soğuk soda

Galeta unu

İsteğe göre baharat eklenebilir

Yapılışı

Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra sodanızı yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. Parmak kalınlığında halka halka kestiğiniz soğanları önce yaptığınız karışıma sonrasında galeta ununa bulayıp 180 derece yağda ortalama 1-2 dakika kızarttıktan sonra soğan halkalarınız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.

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