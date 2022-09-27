Soğan halkası nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz en pratik soğan halkası tarifi
Genellikle burgercilerde tercih ettiğimiz soğan halkasını evde çok pratik aynı zamanda da ekonomik yapabilirsiniz. İşte soğan halkasının tarifi…
Soğan halkası yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler:
2-3 adet büyük boy soğan
1 bardak un
1 paket kabartma tozu
1/3 bardak nişasta unu
1 tutam tuz
1 şişe soğuk soda
Galeta unu
İsteğe göre baharat eklenebilir
Yapılışı
Kuru malzemeleri karıştırdıktan sonra sodanızı yavaş yavaş ekleyerek karıştırmaya devam edin. Parmak kalınlığında halka halka kestiğiniz soğanları önce yaptığınız karışıma sonrasında galeta ununa bulayıp 180 derece yağda ortalama 1-2 dakika kızarttıktan sonra soğan halkalarınız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.