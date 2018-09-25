Sofuoğlu'dan anlamlı ziyaret!

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisini görmek isteyen bedensel engelli kişiye Sakarya'daki evinde ziyarette bulundu.

Adapazarı Karaosman Mahallesi'nde ikamet eden bedensel engelli İbrahim Şenmeriç'e ziyarette bulunan Sofuoğlu, aile fertleriyle sohbet etti.Sofuoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, milletvekili seçildiğinde maaşıyla ihtiyaç sahiplerine destek olacağını söylediğini anımsattı.

Ailenin zor durumda olduğunu aktaran Sofuoğlu, Şenmeriç'e ayak protezi konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi.

Şenmeriç'in, kendisini görmek istediğini duyunca ziyareti gerçekleştirdiğini anlatan Sofuoğlu, "Farklı sıkıntıları da var. Elimizden geldiği kadar kendisine destek olacağımızın sözünü verdim. Türkiye'de kendisi gibi birçok hasta var. Belli sorunlarını dinledim. Çözebileceğim sorunlar da var ama yetersiz kaldığımızda Meclis'teki bu sorunlarla ilgilenen arkadaşlarımızla çözebileceğimiz sorunlar olduğunu da gördüm. Bu konuları da Ankara'ya gittiğimde ilgili arkadaşlarımıza dile getireceğim." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, milletvekili olduktan sonra yapması gereken ve insanların kendilerinden beklediği şeyler olduğuna işaret ederek, "Gücümüz yettiğince dertlerine çare olma mücadelesi içinde olacağız. Herkese yardım etme gibi gücüm yok. Ulaşabildiğim, gücümün yettiği kadarıyla sadece şahsım adına değil, Sakarya AK Parti kollarıyla araştırıyoruz ve bulabildiğimiz kadarıyla, elimizden geldiğince faydalı olmaya çalışıyoruz. İnşallah güçleniriz ve güçlendikçe daha çok insana faydalı olmaya çalışırız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Şenmeriç de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sofuoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Hatipoğlu ve AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer de yer aldı.