Sofranızdan tuzu azaltmanıza yardım edecek etkili tavsiyeler

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, vücuttaki tuz eksiliğinin pek çok soruna neden olabildiğini söyledi. Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, vücuttaki tuz eksikliğinin sinir sisteminin çalışmaması, kas hareketleri yapamaz hale getirdiğini hatta depresyonu bile tetikleyebildiğini ifade etti. Sehlikoğlu, vücudun günde 2 bin 400 mg sodyuma ihtiyaç duyduğunu bu miktarın sadece 1 tatlı kaşığı tuz ile rahatça karşılanabildiğini ancak tuzun fazlasının da zarar olduğunu kaydetti. Peki tuz tüketimi nasıl azaltılır? İşte sofralarınızdan tuzu azaltacak etkili yöntemler...

Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, tuz tüketiminin azaltılmasına yönelik şu 10 öneride bulundu:

Sofradan tuzluğu kaldırın: Kimimiz bazen daha yemeğin tadına bile bakmadan tuz atabiliyoruz. Bu nedenle alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirmek ve işe sofradan tuzluğu kaldırmakla başlamak gerekiyor.

Az tuzlu peynirleri seçin: Peynir alırken dil ya da lor peyniri gibi sodyum oranı nispeten düşük olan peynirleri seçmeye özen gösterin. Tuzlu peynirleri ise bir süre ılık suda bekleterek tuz miktarını düşürebilirsiniz.

Zeytini suda bekletin: Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi zeytin, tuz oranı yüksek yiyeceklerin başında yer alıyor. Bu sebeple tuz miktarını azaltmak için tüketmeden 1 gece önceden zeytini suda ıslatıp bekletin.

Salça yerine domates rendesi: Salçada yüksek oranda tuz bulunduğunu unutmayın. Bu nedenle yemeklerinizde salça yerine taze domates rendesi kullanın. Salça koymak durumunda kalırsanız da yemeklerinize fazladan tuz eklemeyin.

Konserve tüketiminden kaçının: Konserve yiyeceklerin içeriğinde yüksek miktarda tuz bulunduğundan mümkün olduğu kadar konserve ürünleri tercih etmemeye çalışın.

Paketlenmiş et ürünleri tuz içerir: Paketlenmiş et ürünlerini tüketmekten kaçının. Çünkü et, tavuk, hindi ve balık doğal olarak sodyum içerirler. Ancak fabrikada paketleme sırasında raf ömrünü uzatmak için ekstra tuz eklemesi de yapılabildiğini unutmayın.



Tuz yerine baharatla tatlandırın: Pişirdiğiniz tencere yemeklerinizi tuz yerine kimyon, zencefil, karabiber, kırmızı biber, biberiye veya kekik gibi aroma verici baharatlar ile lezzetlendirin.

Soslarınızı kendiniz hazırlayın: Cips ve salatalar dahil olmak üzere birçok yiyeceğe soframıza geldiğinde sos döküyoruz. Ancak sosların çoğu yüksek oranda tuz içerirler. Bu nedenle hazır sosları kullanmak yerine kendi hazırlayacağınız limon ve baharat karışımlarını deneyin.

Turşuyu yıkamadan yemeyin: Turşunuzu himalaya tuzu ile yapın ve tüketiminizi en aza indirin. Ayrıca yemeden önce bol su ile yıkamayı da ihmal etmeyin.

Atıştırmalık için ev yapımı cips: Cips ve çerez gibi tuzlu atıştırmalıklar yerine yağlı tohumlar (fındık, yer fıstığı, çiğ badem, ceviz vb) tüketebilirsiniz. Hazır, tuzlu cipslerin yerine evde patatesi baharatlayıp fırınlayarak kendinize lezzetli cipsler yapabilirsiniz.