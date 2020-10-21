  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek
Aktüel

Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sofrana Sahip Çık Kampanyası" kapsamında hazırlanan internet sitesine girerek söz veren ve daha sonra kendisinin "#SofranaSahipÇık" etiketiyle Twitter'dan paylaştığı mesajın altına adını etiketle birlikte yazanlar için 100 fidan dikileceğini bildirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:59:09 -
Sofrana Sahip Çık Kampanyası'na destek verenler adına fidan dikilecek

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanıtımını yaptığı Sofrana Sahip Çık Kampanyası'nı sosyal medya üzerinden seferberliğe dönüştürdü. Kampanyanın internet sitesine girerek söz verip, Bakan Pakdemirli'nin Twitter hesabından "#SofranaSahipÇık" etiketiyle paylaştığı mesajın altına da etiketle birlikte ismini yazanlar için 100 fidan dikilecek.

Pakdemirli, bugün "Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık" projesi kapsamında "Söz Veriyorum" kampanyasının tanıtımını yaptı.

Bu kampanyayla, gıdada yaşanan israfa dur demek amacıyla tıpkı Geleceğe Nefes kampanyasında olduğu gibi bir rekor denemesi yapılacak. Bakan Pakdemirli'nin yaptığı tanıtımda "sofranasahipcik.com" web sitesine girilerek, gıdanın korunması ve sofraya sahip çıkılması için vatandaşlardan söz vermesi istendi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından da "sofranasahipcik.com" sitesi üzerinden kampanyaya katıldığına ilişkin bir video yayımladı. Pakdemirli, videoda şu değerlendirmede bulundu:

"Huzurlarınızda ilk sözü vermek ve yeni bir dünya rekoruna giden yolda kampanyamızı başlatmak istiyorum. Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime söz veriyorum."

Kampanyaya katılım butonuna basan Pakdemirli, "Ben sözümü verdim, şimdi sıra sizde. Sizler de telefonunuzdan, tabletinizden, bilgisayarınızdan 'sofranasahipcik.com'a girip dünya rekorumuzun bir parçası olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, sosyal medya paylaşımında, "Sofranasahipcik.com adresine girip söz ver. Bu paylaşımın altına #SofranaSahipÇık etiketiyle birlikte adını yaz. Senin adına 100 fidan dikelim." bilgisine de yer verdi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi
Gündem

Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi

Türkiye'de ilk olarak Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleriyle ilgili ça..
İsmail Türüt'ten sert tepki:
Gündem

İsmail Türüt'ten sert tepki: "Günlerdir uyuyamıyorum"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz geçtiğimiz günlerde Kobani olay..
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı
Medya

Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay