Sofra tuzuyla yapılabilecek muhteşem 7 fikir

Eski giysileri doğal rengine geri döndürün

Eski kıyafetlerin yeni görünmesini sağlamak için aklınıza gelebilecek her şeyi denediniz, ama hiçbir şey işe yaramadı mı. Tuzu deneyin!

Sadece çamaşırlarınızı tuzlu su çözeltisine batırın ve yıkama döngüsüne bir bardak tuz ekleyin. Kesinlikle elde edeceğiniz sonuçlara şaşıracaksınız.

Yapay çiçekleri yenileyin ve temizleyin

Bu oldukça kolay ve şaşırtıcı. Kimse yapay çiçeklerinde tozu sevmez, ancak tozdan kurtulmak neredeyse imkansızdır (en azından kalıcı olarak).

Yapay çiçeklerinizi tozdan arındırmanın kolay bir yolu, sofra tuzunu bir torbaya koyup içine yapay çiçeklerinizi ekleyin. Daha sonra iyice sallayın. Tuzu, kiri temizler ve tekrar harika görünürler.

Ruj izlerinden kurtulun

Uzun ömürlü ve güçlü rujlar, suya dayanacak şekilde tasarlandıkları için yıkayarak çıkması biraz zor olabiliyor.

Çoğu zaman bulaşık makinesinde yıkamanıza rağmen ruj lekesi bardaktan çıkmaz. Peki bu durumda ne yapmalıyız? Sadece tuz döktüğünüz bardağı nazikçe fırçalayın ve tuz sayesinde lekelerin hemen yok olduğunu göreceksiniz.

Diş macunu yoksa tuz kullan

Hiç diş macununun olmadığı bir durumun oldu mu? Mutlaka olmuştur.

Eğer diş macununuz yoksa, diş fırçanıza biraz tuz ekleyin ve dişlerinizi öyle fırçalayın. Tuzun antibakteriyel özellikleri nedeniyle lekeleri çıkarmak, dişlerinizi beyazlatmak ve hatta dezenfekte etme gibi özellikleri bulunmakta.

Islak diş fırçanızı sofra tuzuna batırın ve dişlerinizi nazikçe fırçalayın. Alternatif olarak eğer diş macununuz varsa, dişlerinizi daha pürüzsüz hale getirmek için diş macununun üzerine biraz sofra tuzu da ekleyebilirsiniz!

Yumurtalarınızın hala iyi olup olmadığını test edin

Evet, yumurtalar buzdolabında unutmaya meyilli olduğumuz bir şey.

Kendinizi bir yumurtanın hala bozulup bozulmadığı gibi bir durumda bulursanız, tuzlu su testini yapabilirsiniz!

1 Bardağa 2 yemek kaşığı tuz ilave edin ve yumurtayı içine atın. Eğer yumurta dibine batarsa o yumurta tazedir, Eğer yumurta havada kalıyorsa o yumurta bozulmuştur sakın yemeyin.

Sehpalardaki bardak lekeleri

Tekrarlayan başka bir sorun: mobilyalarınızdaki o sinir bozucu izlerdir. Çoğu insanın, bardak altlığı verseniz bile o bardak altlığını kullanmayıp çayını kahvesini sehpaya koyması hepimizin başına geliyor.

O lekelerden kurtulmanın kolay bir yolu var, doğrudan lekenin üzerine biraz tuz dökün ve bir süngerle, tercihen ıslak bir süngerle hafifçe ovalayın. Evet artık o sinir bozucu çemberden kurtulabilirsiniz!

Gider açmak

Lavabo tıkanıklığından kurtulmak için evinizde lavabo açıcı varsa onu kullanın ama eğer yoksa mutlaka tuzu deneyin! Ciddiyiz, sadece lavaboya yarım bardak sofra tuzunu dökün. Aşındırıcı özelliği olan tuz, tıkanmış borunuzda bulunan ne kadar atık varsa hepsini sökecektir.