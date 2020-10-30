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Aktüel Şoförü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Aktüel

Şoförü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 11:09:27 -
Şoförü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halil Aygün (39) idaresindeki 31 ABR 060 plakalı otomobil Akçakale-Şanlıurfa kara yolunun 35. kilometresinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Abdulkadir Aygün (18) ve Haçim Aslankan (19) 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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