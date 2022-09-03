Şoförlere de öyle maaş veriyor musun yalancı! Mansur’dan ‘dolar - bilet’ çakallığı
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dolar üzerinden toplu ulaşım bilet fiyatı hesabı yapmaya kalktı. Yavaş’ın dolar üzerinden bilet hesabı yapması, “Maaşları da dolarla mı veriyorsun? Dolar düşerse bilet fiyatlarını da düşürecek misin?” sorularını akıllara getirdi.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ulaşım ücretleri üzerinden siyasi propaganda yaparken, dövizdeki artışla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı.
Bir açıklama yayınlayan Yavaş, dolar üzerinden hesap yaparak bilet fiyatlarını hesapladı.
CHP’li Yavaş’ın açıklaması şöyle:
Mansur Yavaş’ın dolar hesabı yapması akıllarda soru işaretlerine neden oldu.
Vatandaşlar CHP’li Yavaş’a, “Maaşları da dolarla mı veriyorsun? Dolar düşerse bilet fiyatlarını da düşürecek misin?” sorularını yöneltti.