SODAM’lar kadınların hayatını değiştirdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 ildeki 32 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.
SODAM’da kadınların bilgi ve bilinç düzeyleriyle toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Milli, manevi ve moral değerleri arttırmaya yönelik faaliyetlerle çeşitli beceri kurslarının da yer aldığı merkezler sayesinde kadınların kimisi özgüvenlerini yeninden kazanırken, kimisi ise yeni becerilerle meslek sahibi oldu.