  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile SODAM’lar kadınların hayatını değiştirdi
Kadın - Aile

SODAM’lar kadınların hayatını değiştirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 12 ildeki 32 Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:18:00 -
SODAM’lar kadınların hayatını değiştirdi

SODAM’da kadınların bilgi ve bilinç düzeyleriyle toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor. Milli, manevi ve moral değerleri arttırmaya yönelik faaliyetlerle çeşitli beceri kurslarının da yer aldığı merkezler sayesinde kadınların kimisi özgüvenlerini yeninden kazanırken, kimisi ise yeni becerilerle meslek sahibi oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler
Gündem

Sosyal medyada Uğur Dündar'a tepki yağdı! Yalakası Gökmen Ulu'dan akılalmaz sözler

Türkiye tarihinin kara lekesi 28 Şubat postmodern darbesinin yıldönümünde, darbe sürecinde Cuma Namazı kılan öğrencileri 'skandal' bir haber..
Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki!
Dünya

Türkiye'den Myanmar'daki cuntaya sert tepki! "Derhal durdurun"

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki orantısız güç kullanımını şiddetle kınadığını açıkladı.

CHP
Gündem

CHP "Hata yaptık, değiştik" diyor ama... Siz onu bizim külahımıza anlatın

Laikçi Kemalist malum kesimin 28 Şubat Post Modern Darbesi'yle Müslümanlara uyguladığı zulümler hala hafızalardaki yerini korurken CHP'nin t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay