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Kadın - Aile Sodalı sünger kek tarifi | Sünger gibi kabaran kek tarifi
Kadın - Aile

Sodalı sünger kek tarifi | Sünger gibi kabaran kek tarifi

Kolay sünger kek tarifi | Hanımlar hem lezzetli hem de güzelce kabaran bir kek tarifine sahip olmak ister. Maden suyu ile hazırlayabileceğiniz bu kek damakları çatlatacak. Peki, sünger kek nasıl yapılır? | Sünger kek için gerekli malzemeler | Denenmiş kek tarifi | Tam ölçülü sünger kek

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:58:00 -
Sodalı sünger kek tarifi | Sünger gibi kabaran kek tarifi

Basit kek tarifi | Leziz ve puf puf kabaran bir keke kim ‘hayır’ diyebilir ki! Soda, kabartma tozu, yoğurt, un birkaç malzemeyle dillere destan leziz bir kek hazırlayabilirsiniz. İşte, sünger kek tarifi:

Sodalı sünger kek tarifi

Malzemeler:

  • 1 şişe maden suyu
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1,5 paket kabartma tozu
  • 2 paket vanilya
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 4 - 4,5 su bardağı un

Sodalı sünger kek nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri alın. Şeker eriyene kadar yumurtaları çırpın.

Karışıma sıvı yağ ve yoğurdu ekleyin.

Limon suyu, kabartma tozu ve maden suyunu da ilave edin.

Vanilya ve kakaoyu da karışıma dahil edin.

Unu ise azar azar ekleyin. Akışkan bir hamur edte etmeniz gerekiyor. Özellikle kalan yardım bardak unu ilave ederken hassas olun. Malzemelerin durumuna göre 4 bardak un yeterli olabilir.

Yağladığınız kek kalıbına karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında keki 30-35 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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