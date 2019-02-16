0553 313 94 23

Soçi dönüşü ABD’ye çok sert cevap

Soçi’de gerçekleşen 3’lü zirvenin ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Güvenli bölgenin PYD’ye koruma kalkanı olmasına müsaade edemeyiz. Kontrol bizde olmazsa, güvenliğimiz her an tehdit altında olmaya devam edecektir.” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 07:53
Soçi dönüşü ABD’ye çok sert cevap

Soçi dönüşü uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, hem temaslarını değerlendirdi hem de gazetecilerin sorularını cevapladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Savunma Bakanı’nın “Koalisyon güçlerinin gözlem noktası kurması” önerisine sert çıktı, “Savunma Bakanımız gereken cevabı verdi. Fırat’ın doğusunda PYD’ye, YPG’ye koruma gücü tahsis edilmesi söz konusu bile olamaz” dedi.

Biz güvende olmalıyız

 Suriye’de kurulacak güvenli bölge konusunda gelişme var mı?

“ABD’nin çekilme kararı bazı belirsizliklerin yaşandığı bir süreç olarak karşımızda duruyor... Gecikmeler var. Doksan gün dediler, neredeyse bir seneyi buldu. Hâlâ yapacağız diyorlar. Fırat’ın Doğu’sunun terör örgütlerinden temizlenmesi gerekiyor. Güvenli bölge Türkiye’nin kontrolünde olmalıdır. Aksi hâlde bizim güvenliğimiz her an yine tehdit altında olmaya devam edecektir. İkincisi güvenli bölgenin PYD/YPG için bir tür koruma kalkanı olmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda çok ama çok kararlıyız.

Irak ve Lübnan’a da davet

Ruslar güvenli bölgeye olumlu bakıyor. İdlib mutabakatının korunması ve uygulanması konusunda hepimiz kararlıyız.  İdlib’in çevresinde koruma çemberi oluşturulmuş vaziyette. Dış çemberde Rusya var, iç çemberde ise biz varız. Buradaki koruma görevi ağırlıklı olarak Türkiye’de.

Diğer önemli başlık Anayasa Komitesinin oluşturulması. Birkaç isim üzerinde müzakereler devam ediyor. Daha önce 150 isim olarak açıklanmıştı. Bunlar arasında altı isim önem arz ediyor. Yeni isimler üzerinde çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve muhatapları yürütecek. Bir sonraki zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak. Hatta görüşmelerimizde “Astana Süreci’ne Irak’ı ve Lübnan’ı dâhil edebiliriz” dedim. Çünkü her ikisinin de Suriye’ye sınırı var.”

Güvenmek zorundayız

Fırat’ın Doğu’sunda oluşturulması öngörülen güvenli bölgeye ilişkin Rusya ve İran’ın ikircikli bir tutumu var mı?

Biz Astana sürecindeki ortaklarımıza güveneceğiz, güvenmek durumundayız. Ancak biz ikircikli bir tutumlar karşılaşırsak elbette atılması gereken adımı atarız. Şu an itibariyle Suriye’nin kuzeyinde, kendi güneyimizde birçok adım attık ve netice aldık. Terör koridorunu ortadan kaldırmış vaziyetteyiz. Bundan sonra üzerinde durmamız gereken 1998 yılındaki Adana Mutabakatı’dır. Bu konuda mutabakat ve sonrasında iki ülke arasında terörizmle mücadele konusunda imzalanan anlaşma konusunda, teröristlerle mücadelede onları gereken yere kovalama maddesi vardır.

Orada bir kilometre sınırlaması var mı?


Yok. Öyle bir şey getirmek istiyorlar. Ancak anlaşmada zikredilen bir km yok. Ancak orada üç yılda bir anlaşmanın tazelenmesi maddesi var. Beşar Esad ile iyi ilişkilerimizin olduğu dönemde bu konuyu da kendi aramızda konuşmuştuk. Kendisi büyük bir rahatlıkla “Artık bizim aramızda Adana mutabakatı mı var” diyecek kadar bu işe olumlu yaklaşıyordu. Şimdi bizim ilgili kurumlarımız bu mutabakatın üzerinde çalışıyor.

Bizi Suriyeliler çağırdı

Yani bu uygulanamazsa kendi tedbirlerimizi hayata geçirecek kararlılığımız var mı?
Tedbirlerimizi aldık. Şu anda kara, hava her tarafta varız. İdlib konusunda İran Cumhurbaşkanı ‘Burası tamamen temizlenmeli, yabancı güçler çıkmalı’ dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yabancı güçler vurgusu yapanların bunu tüm ülkeler için söylemesi lazım. Burada birileri kalkıp da rejim bizi çağırdı, ama Türkiye’yi çağırmadı diyorsa, bu olmaz. Her şeyden önce Adana Mutabakatı ortada. İkincisi Suriye halkı bize ‘Ne olur gelin, bizi bu terörden, zulümden kurtarın’ dedi. İşte Cerablus, el-Bab ortada. Menbiç’te 130’u aşkın aşiret var ve bizim bir an önce gelmemizi istiyorlar.

İran Türkiye’nin varlığından rahatsız gibi görünüyor ne dersiniz?

Bize rahatsızlıklarını açık etmiyorlar da ifadelerinden tabii bunlar hissediliyor.

Almanya, İngiltere Ve Fransa ile yerel parayla ticaret olabilir

Erdoğan, gazetecilerin, “Geçen hafta Almanya, İngiltere ve Fransa İran ile ticaret yapmak için ortak bir mekanizma kurdu. Türkiye’nin de böyle bir girişimi var mı?” sorusu üzerine şunları söyledi: “Yerel para birimi her zaman gündemimizde. Konuşuyoruz. Biz bu üçlü mekanizmaya katılabileceğimizi, onlar kabul etmez ise bunu ikili olarak yapabileceğimizi söyledik. Şu anda bu süreci ilgili bakan arkadaşlar takip ediyorlar. Neticeyi alacağımıza inanıyorum.”

Kandil'in partisine oy giderse şehitlerin ahı yerde kalır

Erdoğan, “Cumhur ittifakının genişletilmesi ve 20 ilin değerlendirilmesi söz konusu mu? Miting izlenimleriniz nasıl? HDP bazı illerde aday çıkarmayacak adı konmamış bir birliktelik mi var?” sorusu üzerine, “Bunların hepsi AK Parti’nin önünü kesmeye yönelik adımlardır. Biz üzerimize düşeni yapacağız, onlar da kendilerince kurnazlıklarını yapacaklar. Adaylarımız çalışıyorlar, çok önemli neticeler alacağımıza inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı, HDP’nin bazı batı illerinde aday çıkarmamasını “Kendi tabanına “AK Parti’ye oy verme, MHP’ye oy verme, bunun dışında nereye verirsen” ver diyor. Nereye verecek? Ya zillet, illet ittifakının temsilcisi konumundaki CHP’ye verecek ya da adı İyi olan partiye verecek. Bunun dışında zaten Saadet Partisinin adı yok” şeklinde değerlendirdi. Erdoğan, “Adıyaman da var” hatırlatması üzerine, “Allah’ın izniyle Adıyaman’ı alırız. Bunun dışında bu millet dağdan gelen talimatla seçime giren bir partiye oyunu vermeyecektir. Yoksa bu şehitlerin ahı yerde kalır” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:06
  1. Adıyaman
  2. Adana
  3. Erdoğan
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da çöken binanın ardından vatandaş panikledi! Bizim binaya da bakın
    1. Kartal’da çöken binanın ardından..
    2. Sökeli kadınların örgüleri kimsesiz..
    3. Uyuşturucu kullandıkları düzenekle..
    4. Didim’de bademler çiçek açtı
    5. Aydın polisi otobüs firmalarını..
    6. Aydın’da kütüphaneler renklendi
    7. Meteoroloji'den İstanbul için önemli..
    8. Erzurum’da kartpostallık kırağı..
    9. 16.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. ABD Venezuela'ya yeni bir yardım..
    11. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    12. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    13. Soçi dönüşü ABD’ye çok sert cevap
    14. FETÖ'nün sözde 'imam yardımcısı'na 15..
    15. Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Peş peşe..
    16. ABD nabız yokladı... Türk halkı..
    17. Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
    18. "Venezuela'daki darbe girişimi çöktü"
    19. Plastik poşetler için 146 bin..
    20. Şüphelilerden 97'si itirafçı oldu
    21. Kaşıkçı cinayetinde 'çiğ et' muamması
    22. Metris Cezaevinde yangın... Çok sayıda..
    23. ABD'li senatörden Türkiye ve Suriye..
    24. Sinop'ta ev yangını
    25. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    26. Polisten kaçtı... Oyunu tutmadı!
    27. Ankara'da kavga: Çok sayıda gözaltı
    28. Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı
    29. AA duyurdu: Terör örgütleri PKK ve..
    30. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü