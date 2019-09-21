SOCAR’dan 4.5 milyar dolarlık hamle daha

Akit Ekonomi

2008 yılında Petkim’i satın alarak Türkiye’ye ilk adımı atan SOCAR, Türkiye’nin ilk stratejik yatırım belgesine sahip olan Star Rafinerisi için yaptığı yatırımlara devam edecek. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, bugüne kadar 15 milyar doları geçen yatırım tutarına ek olarak 4.5 milyar dolar daha yatıracaklarını açıkladı. ’’Star Rafinerisi’ni 6.3 milyar dolar yatırımla kurduk’’ diyen Zaur Gahramanov, ’’Yılda 10 milyon ton ham petrol işlenebiliyor. Yılda 4.8 milyon ton dizel, 1.6 milyon ton nafta, 320 bin ton LPG, 1.6 milyon ton jet yakıtı, 700 bin ton petrokok üretebiliyor’’ bilgisini verdi. Rafinerinin Türkiye’nin cari açığına olumlu katkısına işaret eden Gahramanov, Aliağa’daki özel endüstri bölgesinde kuracakları yeni petrokimya tesisiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Gahramanov ’’Saha çalışmaları 2020’de başlayacak. 2023’te tamamlanacak tesiste yılda 1.25 milyon ton PTA, 840 bin ton P-Ksilen ve 340 bin ton benzen üretilecek. 1.8 milyar dolarlık yatırımla kurulacak tesis, Star Rafinerisi ve Petkim’le entegre çalışacak. Yeni tesis, Türkiye’nin petrokimyada cari açığı olan 11.5 milyar doların 5.5 miyar dolarlık bölümünü kapatacak’’ dedi.