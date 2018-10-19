Socar Star Rafinerisi açıldı

Türkiye'nin işlenmiş petrol ihtiyacının yüzde 25’ini karşılama kapasitesine sahip, 6.5 milyar dolarlık maliyetiyle özel sektörün en büyük yatırımlarından biri olan ‘STAR Rafineri bugün açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sözlerimin başında Azerbaycan'ın 18 Ekim bağımsızlık gününü tebrik ediyorum. Sovyetler Birliği'nin dağılması ardından bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 27. yılını geride bıraktı. Bizim son devletimiz oluşu gibi kardeşlerimizin de en genç devletidir. Bakü'nün kurtuluşunun 100. yılı için oradaydım. Heyecanla gururla izledim. Türk ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz geçmişte omuz omuza çarpıştığı gibi omuz omuza yürüdü.

Bugün Star Rafinerisi'nin açılışı ile Azerbaycan'la ilişkilerimizi sadece hamaset ve siyaset boyutunda bırakmadan ekonomik boyutunu da güçlendiriyoruz. Dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Bölgesel ve küresel etkisi olan TANAP'ı da projelerimize ekledik. Bugün açılışını yaptığımız Star Rafinerisi ile bir adım daha atıyoruz. Dünyanın ticaret savaşları ve krizlerle sarsıldığı dönemde birer birer açılış yaptığımız projelerle ülkelerimizin ortak hedeflerine yaklaştırdığını düşünüyorum. 6.3 milyar dolarlık bir yatırım.

Bölgenin en büyüğü

Tüm bunları ele alınca 11 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. 2008'den beri enerji alanında ülkemizde imzalar atan Azerbaycanlı şirket SOCAR bu yatırımla yeni enerji yatırımını kazandırmıştır. Star Rafinerisi Avrupa, Ortadaoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyüğüdür. Böyle bir yatırımda bizim üzerimize düşen görev de şu sadece Bakanlık'ta işlemler ve teşviklerden istifade etmiş olacak.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık. Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. TANAP hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji Arz güvenliğine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güven bugün SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı. Yarınlara daha büyük umutlarla kucaklayacağız. Türkiye Azerbaycanilişkisi tarih boyunca dünyaya örnek olmuştur"