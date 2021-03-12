SOCAR MARINE 2020’de de lider

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin, yatırımlarına paralel olarak hızla büyüyen markası SOCAR MARINE, uluslararası denizcilik yakıtları alanında yine sektör lideri oldu. 2020 yılında uluslararası denizcilik yakıtlarında 650 bin tonluk satış hacmine ulaşan SOCAR MARINE’nin pazardaki payı da yüzde 26’ya ulaştı.

Kaliteli hizmet

Sektörün en genç oyuncularından olan SOCAR MARINE’in üstün ürün ve hizmet kalitesiyle uluslararası denizcilik yakıtı alanında liderliği yakaladığını söyleyen SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcısı Agshin Salimov, “Hizmet anlayışımızın odak noktasında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak yatıyor. Bugün Türkiye’nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege ve Akdeniz bölgelerinin tamamındaki fiziksel ikmallerimiz yanı sıra Cebelitarık’tan Singapur’a, Rotterdam’dan Güney Afrika’ya kadar tüm uluslararası limanlarda gerçekleştirdiğimiz ikmallerimiz ile SOCAR MARINE markasının uluslararası arenadaki varlığını her geçen gün daha yüksek seviyelere taşıyoruz” dedi.

Socar Türkiye'nin dev yatırımları sinerji sağlıyor

Uluslararası pazarlarda ve Türkiye’de denizcilik ve enerji sektöründe her zaman kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen SOCAR MARINE’e, liderliğe giden yolda SOCAR Türkiye’nin hayata geçirdiği dev projeler büyük sinerji sağladı. 2018 yılında devreye giren uluslararası çaptaki enerji projeleri TANAP ve STAR Rafineri’nin yanı sıra Petkim ve SOCAR Depolama’nın sahip olduğu limanlar ile SOCAR Terminal’deki gemilere hizmet veren ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinden bir olan SOCAR, denizcilik alanında da Türkiye’nin en önemli şirketleri arasında yer alıyor. SOCAR MARINE, markasını güçlendirerek sadece Türkiye’nin değil, Akdeniz Çanağı’nın en büyüğü olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor.