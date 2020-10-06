SOCAR, Faaliyetlerine tam gaz devam ediyor

Akit Ekonomi

Ülkemizin en büyük dış yatırımcısı konumunda olan SOCAR Türkiye, her alanda başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Pandemi tehdidinin damga vurduğu aylarda dahi faaliyetlerine ara vermeyen firma, üretim ve ihracat rakamlarını daha da yukarı taşımayı planlıyor.

Önemli adımlar atıyor

16 milyar doları aşan yatırımıyla ön plana çıkan SOCAR Türkiye’nin CEO’su Zaur Gahramanov ise her platformda ekonomiye güç katacak adımlar attıklarını, atacaklarını belirtiyor. 15-16 ülkede yatırımları bulunduğuna dikkati çeken Gahramanov, “Ne var ki Türkiye’de devrede olan teşvikler, kredi yardımları hiçbir yerde yok” ifadesini kullanıyor.

Erdoğan'a teşekkür

Dev projeleri süratle hayata geçirdiklerini anlatan Gahramanov, şunları kaydediyor “Çok şükür, hem STAR Rafineri hem TANAP yatırımlarımızı başarıyla tamamladık. Hükümetin büyük yardımlarını da gördük. Bize güvenen, imkân tanıyan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine müteşekkiriz. Öbür taraftan İzmir Aliağa’da bin 453 hektarlık alan için ‘endüstri bölgesi’ unvanını elde ettik. Bu unvan sayesinde de belge yükünden kurtulduk, yatırımımızı rahat bir şekilde yaptık.”

Üretimi aiağıya çekmedik

Ayrıca “Türkiye’nin ekonomik gücüne ve siyasi istikrarına güvenimiz tam” diyen Gahramanov, şöyle devam ediyor: “Corona virüsü (Covid-19) döneminde dahi üretimi aşağıya çekmedik. Haftalık senaryolarla çalıştık. Gelinen aşamada yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz. Şirketlerimizde dijital dönüşüme çok büyük bir önem veriyoruz, vereceğiz de. Yatırımlarımızı arttıracağız. İlaveten bizim için en önemli konu, 2021’de ikinci petrokimya projesi olan Mercury’de nihai kararı vermek. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor.”

Olan bitenleri takip ediyor

Gahramanov, olan bitenleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Senaryolarımız Covid19’la ilgili. En iyi senaryoda genel ekonomi, 2021’in üçüncü çeyreğinde toparlanır. En kötü senaryoda ise toparlanma 7 seneyi bulur. Bizim durumumuz ise elbette daha iyi. 2021’in birinci ya da ikinci çeyreğinde tahmin ettiğimiz verileri yakalayacağımıza inanıyoruz” diye ekliyor.