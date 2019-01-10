0553 313 94 23

Sobalı canlı yayın otobüsü şaşırtıyor

Satın aldığı yolcu otobüsüyle dolaştığı kentlerde internet üzerinden canlı yayın yapan Erhan Çelik'in, mola verdiği Çorum'da aracın içine kurduğu sobayla ısınmaya çalışması, polisleri şaşırttı.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:04
Sobalı canlı yayın otobüsü şaşırtıyor

Bir süre önce satın aldığı yolcu otobüsüne monte ettirdiği kamera ve ekipmanla Türkiye'yi dolaşıp, seyir halindeyken sosyal medyada canlı yayın yapan Erhan Çelik, tur kapsamında geldiği Çorum'da mola verdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde otobüsünü park eden Çelik, termometrelerin sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği kentte, otobüsün içerisine kurduğu sobayı yakıp soğuktan korunmaya çalıştı. Erhan Çelik'in otobüsüne kurduğu ve borularını da camdan dışarıya çıkardığı sobayla ısınması, çevredekilerin yanı sıra, dumanları fark edip bölgeye gelen devriye polis ekiplerini de şaşırttı.

'Benim dünyam otobüsün içi'

Canlı yayın yaptığı otobüsü eve dönüştürdüğünü belirten Çelik, "Yolcu otobüsünü canlı yayın aracına dönüştürerek Türkiye'yi karış karış geziyorum. Gittiğim her yerin eşsiz güzelliklerini otobüse taktığım kameralarla canlı yayın yaparak takipçilerimle paylaşıyorum. Benim dünyam bu otobüsün içi. Şu aralar hava soğuk. Ben de ısınmak için tüm tedbirleri aldım. Otobüsün içerisinde kurduğum sobada odun yakarak ısınmaya çalışıyorum. Sobanın yandığını görenler önce şaşırıyor. Hatta bazen polis ekipleri de gelip kontrol ediyorlar. Yaz-kış tüm Türkiye'yi dolaşıp, aracımdan yayın yaparak yöre hasreti çekenlerin hasretini dindirmeyi sürdüreceğim" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:04
  1. Çorum
  2. Canlı yayın otobüsü
  3. otobüste soba kurdu
  4. Erhan Çelik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    2. Rusya Suriye'de hangi bölgelerde..
    3. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    4. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip,..
    5. ABD'den kafa karıştıran Suriye..
    6. GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda..
    7. İSG koşullarını iyileştiren projelere..
    8. Almanya mülteci gençlerin yaşını..
    9. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    10. Balkondan düşen kişinin bacağı demire..
    11. ÖKK darbe girişimi davası
    12. Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını..
    13. Kuzey Ege'de kuvvetli lodos
    14. Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından..
    15. Lucescu'dan teknik direktör Hakan..
    16. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    17. İDO seferleri iptal edildi!
    18. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı..
    19. Kızılay 'Acil Duyuru' yayınladı
    20. Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye