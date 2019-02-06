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Sobadan zehirlenen 7 kişilik aileyi, 1 yaşındaki Berat'ın ağlaması kurtardı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ikamet eden Aytulu ailesi, yatmadan önce yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile bu durumu, 1 yaşındaki çocukları Berat'ın ağlama sesine uyanınca fark etti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 12:54
Sobadan zehirlenen 7 kişilik aileyi, 1 yaşındaki Berat'ın ağlaması kurtardı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece 1 yaşındaki oğulları Berat'ın ağlaması üzerine uyanan Gülüstan ve eşi Hüseyin Aytulu, mide bulantısı ve baş dönmesi yaşadıklarını fark edip sağlık ekibine haber verdi. Hastaneye kaldırılan çift ve 5 çocuklarının, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

Burunören Mahallesi'nde oturan Aytulu çiftinin 5 çocuğundan Berat, gece saat 03.00 sıralarında ağlamaya başladı. Aynı odada kardeşinin ağlama sesine uyanan Zehra (12), baş dönmesi ve mide bulantısı yaşadığını fark ederek, diğer odadaki anne ve babasını uyandırdı. Aytulu çifti, kendileri ve uyandırdıkları diğer çocuklarının da aynı rahatsızlığı yaşadıklarını görünce 112 Acil Servis'e haber verdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, Gülüstan ve Hüseyin Aytulu çifti ile çocukları Zehra, Zeynep (10), Hamza (8), Hasan (4) ve Berat'ı ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aytulu Ailesi'nin yapılan kontrollerde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Küçük Berat'ın ağlaması üzerine gece uyanarak kurtulan aileden baba Hüseyin Aytulu, tedavisinin ardından taburcu edilirken, anne ile 5 çocuğunun tedavisi ise devam ediyor. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 12:54
  1. Kayseri
  2. Sarıoğlan ilçesi
  3. soba zehirlenmesi
  4. bebeğin ağlaması faciayı önledi

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