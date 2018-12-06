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Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki adam, ısınmak için yaktığı sobadan sızan zehirli gazdan dolayı öldü.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:07
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, yalnız yaşayan Ali Safi (56), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Kale Mahallesinde meydana geldi. Komşuları, yalnız yaşayan ve gün boyu haber alamadıkları Ali Safi'nin evine gitti. Çaldıkları kapıdan da yanıt alamayan komşuları, durumu Safi'nin yakınlarına bildirdi. Yakınları geldikleri evde Safi'yi hareketsiz bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine iletti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen Safi'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:07
  1. Sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
  2. Kahramanmaraş
  3. Afşin
  4. Ali Safi

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