  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
Aktüel

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 18:04:00 -
Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak'ta, ailesinin evine gelen İsmail Karayel, anne ve babasını hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yaşar (85) ve Zeynep Karayel (79) çiftinin, 3-4 gün önce öldüğü belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23