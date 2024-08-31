Snapdragon 8295 çipli yeni Mercedes geliyor

Mercedes-Benz, uzun dingil mesafeli yeni C Serisi modelini Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yeni model, markanın en son teknolojiye sahip MBUX 3. nesil bilgi-eğlence sistemi ile donatılacak. Ayrıca, Qualcomm Snapdragon 8295 çipi ve 5G iletişim teknolojisi gibi modern donanımlara sahip olacak. İşte, aracın gücünden tasarımına kadar tüm detayları…

Yeni Mercede-Benz C Serisi, 4882 mm uzunluğunda, 1820 mm genişliğinde ve 1461 mm yüksekliğinde olacak ve 2954 mm dingil mesafesine sahip olacak. Araç, dikey bir orta konsol ekranı ve 27 dil destekli ikinci nesil MBUX sistemiyle geliyor. Yeni modelde ise MBUX 3. nesil ile birlikte gelişmiş özellikler, Bilibili ve NetEase Cloud Music gibi uygulamaların entegre edildiği bir sistem yer alacak.

Gelelim aracın hareket mekanizmasına. Yeni modelin güç aktarım sistemi 1.5T turboşarjlı motor ve 48V hafif hibrit sistemi ile desteklenecek. Mevcut modellerde olduğu gibi 125 kW ve 150 kW güç seçenekleri sunulacak ve 9 vitesli otomatik şanzıman kullanılacak. Bazı modellerde ise 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi mevcut olacak.

Yeni modelin tasarımı, donanım özellikleri ve fiyatı hakkındaki daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Şimdilik bu gelişmelerle beraber, Mercedes-Benz C Serisi’nin premium segmentteki konumunun daha da güçleneceğini söyleyebiliriz.