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SMS yoluyla terör propagandasına suç duyurusu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dün "MERSİN153" kullanıcı adıyla vatandaşlara gönderilen terör örgütü propagandası içeren cep telefonu mesajlarına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:29
SMS yoluyla terör propagandasına suç duyurusu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dün "MERSİN153" kullanıcı adıyla vatandaşlara gönderilen terör örgütü propagandası içeren cep telefonu mesajlarına ilişkin, "Yaklaşık 4,5 milyon insana ulaşıldığı hatta eğer o anda müdahil olunmasaymış belki 9-10 milyon kişiye ulaştırılacağı ifade ediliyor. İnşallah en kısa sürede ilgililer, bu işle alakası olanlar yakalanır. Ayrıca firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davası açacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocamaz, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, dün sabaha karşı 04.00-04.30 saatlerinde "MERSİN153" kullanıcı adıyla vatandaşlara terör örgütü propagandası içerikli SMS gönderildiğini anımsattı.

SMS'lerin, belediyeleriyle ilgisinin olmadığını belirten Kocamaz, şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız araştırmalarda kullanılmayan bir abone bağlantısından bu işin yapıldığı tespit edildi ama bildiğiniz gibi biz SMS hizmetlerini bir GSM operatörü üzerinden alıyoruz. Onlar da bir alt taşeron kullanıyor bu konuda. İlk etapta sanki buradan girilmiş gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde İstanbul'daki SMS firması üzerinden girildiği tespit edildi. IP numaraları belirleniyor ve şu anda polis olayın üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.

Tabii firma ilk etapta kendi bu sorumluluğu almak istemediği için 'Sizin kendi hatlarınızdan yapılmış olabilir.' diye ifade ediyor ancak İstanbul'da polis SMS firmasının merkezini bastı. Orada yapılan incelemelerde bunun bir 'hacker' olayı olduğu tespit edildi ve oradan girildiğine yönelik tespit yapıldı."

"YAKLAŞIK 4.5 MİLYON KİŞİYE SMS ATILDI"

Kocamaz, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, SMS'lerin yaklaşık 2 milyon 567 bin kişi tarafından görüldüğünü ifade etti.

Kocamaz, "Yaklaşık 2 milyon kişi de daha görmemiş. Onlara da gönderilmiş ama henüz telefonlar açılmadığı için görmemişler. Belki şu anda bir kısmı açılmıştır. Yaklaşık 4,5 milyon insana ulaşıldığı hatta eğer o anda müdahil olunmasaymış belki 9-10 milyon kişiye ulaştırılacağı ifade ediliyor." bilgisini paylaştı.

Olayın ardından Türkiye genelinde çok sayıda kişinin kendilerini aradığını dile getiren Kocamaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda olaya polis el koymuş durumda. İnşallah en kısa sürede ilgililer, bu işle alakası olanlar yakalanır. Ayrıca firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davası açacağız. Firma o tazminattan kurtulmak amacıyla olayı sanki buradan gerçekleşmiş gibi göstermeye çalışıyor ama bu, er geç polisin yaptığı incelemeler neticesinde ortaya çıkacak."

OLAY

Türkiye genelinde dün çok sayıda kişiye "MERSİN153" kullanıcı adıyla terör örgütü propagandası içerikli telefon mesajı gönderilmişti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediyenin "Alo 153" hattına hizmet veren SMS şirketinin sunucu sistemlerindeki hesabına girildiğini ve bilgileri dışında siber saldırı yapılarak bölücü hain terör örgütünü övücü mesaj yayımlandığını belirterek, "Bu mesajın belediyemizle hiçbir ilgisi, hiçbir alakası yoktur." açıklamasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:29
  1. İstanbul
  2. SMS
  3. terör propagandası
  4. Suç duyurusu
  5. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz
  6. Açıklama

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