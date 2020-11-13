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Ekonomi SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?
Ekonomi

SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, sınavlar, ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. HES kodu alma nasıl yapılır? HES kodu nerelerde zorunlu ve kaç gün geçerli?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:51:00 -
SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerden biri de HES kodu zorunluluğu. HES kodu kullanımı ile virüsün bulaşma riski takip edilerek salgının yayılımını kontrol altına almak hedefleniyor. İlk aşamada şehirlerarası yolculuk ve sınavlarda zorunlu hale getirilen HES kodu, devamında hayatın pek çok alanında zorunlu kılındı. Peki, SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, sınavlar, ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder.

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