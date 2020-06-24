SMO komutanına alçak suikast! Hayatını kaybetti
Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından Albay Adnan Bekkar, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.SMO komutanı uğradığı suikastta yaşamını yitirdi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez’in Kefergan köyünde, SMO komutanlarından Adnan Bekkar dün gece saatlerinde suikasta uğradı.
Bekkar, susturuculu silahla düzenlenen saldırıda olay yerinde can verdi.
Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan yayımladığı bildiride, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.