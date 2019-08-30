SMDK'den uluslararası topluma İdlib'e yönelik saldırıları engelleme çağrısı

ANKARA (AA) - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası topluma saldırıların neden olduğu insani felaketi durdurma çağrısında bulundu.

SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası toplumun, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de sebep olduğu insani afeti durdurmak için bir an önce harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Esed rejimi, Rusya ve İran'ın bu saldırılarının birinci derecede sivilleri hedef alan savaş suçları olduğunu ve dünyanın bu saldırıların neden olduğu felaketi durdurmak için harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." ifadesi yer aldı.

Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, uluslararası arenadaki etkin güçlerin bu saldırı ve savaş suçlarını hemen durdurabilme gücüne sahip olduğu belirtilen açıklamada, bu güçlerin saldırıları durdurmakla sorumlu olduğu vurgulandı.

İdlib'de işlenen savaş suçlarının sorumluluğunun söz konusu güçlere ait olduğu kaydedilen açıklamada, Suriye'deki katliamları durdurmak için uluslararası arenadaki etkin güçlerin müdahale etmesinin zorunlu olduğunun altı çizildi.

- İdlib'deki durum

Esed rejimi ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi. Aynı süre içinde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk olmak üzere bin 282 sivil öldü.