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Aktüel

Slovakya’da okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü

Slovakya’da bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:05:59 -
Slovakya’da okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü

Slovakya’da bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti.


Slovakya’nın kuzeyinde yer alan Vrtky kasabasında bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu bir öğretmen hayatını kaybetti. Polis, bıçaklı saldırgan bir kişinin ölümüne 5 kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Bir yetkili, ilkokuldan liseye kadar eğitim verilen kuruluşta hayatını kaybeden kişinin okul müdür yardımcısı olduğunu aktardı.


Polis tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın 22 yaşında bir erkek olduğu belirlendi.

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