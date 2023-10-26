Slovakya Ukrayna'ya askeri yardımlara son verdi

Rus işgaline karşı Ukrayna'nın destekçisi olan Slovakya, bu ülkeye silah yardımında bulunmayacağını duyurdu.

Slovakya, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımı sonlandırdığını açıkladı.

Eylül ayındaki seçimleri kazanan eski popülist Başbakan Robert Fico, "Rusya yanlısı" olarak biliniyor.

Fico liderliğindeki yeni hükümet çarşamba günü yemin ederek göreve başladı.

Fico'nun Sosyal Demokrat Partisinin (SMER) Eylül ayındaki seçimlerde elde ettiği zaferin ülkenin dış politikasında dramatik bir dönüşe işaret edebileceği yorumları yapılıyor.

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Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı çıkıyor ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını engellemek istiyor.

Ukrayna ile sınırı olan 5,5 milyon nüfuslu Slovakya, Rusya'nın geçen yıl Şubat ayındaki işgalinden bu yana Kiev'e silah yardımında bulundu ve savaştan kaçan mültecilere sınırlarını açtı.

Smer Partisi, 30 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde oyların yüzde 22.9'unu almayı başarmıştı.

Fico, seçim kampanyasında Slovakya'nın Ukrayna'ya verdiği askeri desteği sona erdirmeyi planladığını duyurmuştu.

Slovakya Başbakanlığını dördüncü kez üstlenen Fico, yeni kabinenin onaylamasından sonra düzenlenen törende yapıcı bir hükümet olacaklarının sözünü verdi.

30 Eylül'deki seçimin ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fico'yu tebrik eden ilk liderler arasında yer almıştı.

Kremlin: Slovakya'nın adımı savaşı etkilemez

Rusya, Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımının sona ermesinin Ukrayna'daki çatışmada çok az etkisinin olacağını açıkladı.

Kremlin, Bratislava'nın Batı'nın Kiev'e yaptığı silah sevkiyatındaki payının çok düşük olduğunu kaydetti.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, "Slovakya'nın Kiev'e silah sevkiyatındaki payı gerçekten de o kadar büyük değildi. Bu nedenle bu karar tüm süreci pek etkilemeyecektir" dedi.

Peskov ayrıca ABD'yi bir kez daha Ukrayna'ya yardım ederek çatışmayı körüklemekle suçladı.

Kaynak: Euronews