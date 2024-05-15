Slovakya Başbakanına silahlı saldırı!
Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun hükümet toplantısı sonrası silahla yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu bildiriliyor.
Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun hükümet toplantısı sonrası silahla yaralandığı ve hastanede tedavi altında olduğu bildiriliyor.
Olay anına şahit olan gazeteciler, birkaç el silah sıkıldığını aktarıyor.
Reuters’a konuşan bir tanık silah sesleri sonrası bir kişinin gözaltına alındığını gördüğünü aktardı.
Meclis Başkan Yardımcısı Lubos Blaha, Fico’nun olayda yaralandığını söyledi.
Olay, başkent Bratislava’nın 140 km kuzey doğusundaki Handlova’da yaşandı.
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