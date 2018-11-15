"Slime" tehlike saçıyor

SLİME'YE EL EGZAMASI TEŞHİSİ

Hancı da önceden slime hakkında uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Kimin yaptığı belli olmayan, üzerinde herhangi bir üretici lisansı bulunmayın slime isimli bu oyuncağın acil bir şekilde toplatılıp imha edilmesi gerekir" dedi.

Slime isimli, şekil alan, yarı akışkan maddenin içeriğinde, zehirleyici etkisi olan boraks kimyasalı, uyuşturucu niteliği olan traş köpüğü, yapıştırıcı gibi maddelerin bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez bir çocuğa slime'den dolayı egzema teşhisi konuldu. Parmak aralarında egzema şikayetiyle ailesi tarafından hastaneye getirilen küçük çocuğun annesinden gizli olarak boraks, yapıştırıcı ve traş köpüğü alarak slime yaptığı öğrenildi. Eli sürekli kimyasal maddelerin içinde olan çocuğun bu nedenle cilt hastalığı olan egzemaya yakalandığı belirtildi. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ülker Gül, kontrol ettiği çocuk hastaya slime'ye bağlı egzama teşhisi konduğunu dile getirirken, "Bu slime ile temasa bağlı temas egzaması teşhisi koyduğum ilk olgu" olduğunu belirtti.

UYUŞTURUCU ETKİSİ YAPIYOR

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı, boraksın tıp alanında sık kullanılan bir madde olduğunu söyleyerek, "Ancak amacı dışında kullanılırsa zehirler.

Boraks tek başına çıplak elle tutulması bile riskliyken, bu madde yapıştırıcı, traş köpüğü gibi malzemelerle karıştırılarak yapılıyor. Özellikle tehlikeden bihaber veliler de çocuklarıyla birlikte slime yapıyor. Benim uzman olarak en büyük korkum bağımlılık yapması. Bu oyuncak görünümlü tehlikeli maddeler çocukların geleceğine etki edecek. Çünkü boraks, yapıştırıcı ve traş köpüğü bir araya geldiğinde uyuşturucu etkisi yapıyor. Herkes bali, tiner gibi maddelerin bağımlı yaptığını düşünürken bu oyuncağın içindeki yapıştırıcılar da bağımlılık yapar" diye konuştu.

Prof. Dr. Hancı, 2017 başında Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Daire Başkanlığı'na slime'nin yasaklanması konusunda başvurduklarını söyleyerek, "Ne yazık ki bu oyuncak görünümlü tehlike hala piyasada satılıyor. Çocuklar bu maddelerle oynamasın." diye uyardı.