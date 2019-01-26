Slimani gemileri yaktı! Menajeri devrede...

Büyük ümitlerle transfer edilen Slimani'den Fenerbahçe istediği verimi alamadı. Sarı-Lacivertli kulüp Slimani ile yolları ayırmak isterken bir engele takıldı.

Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu yeni bir transfer için bedelsiz olarak bırakmaya hazır olduğu, ancak ayrılık için komisyon ve tazminat beklentisi nedeniyle elinin kolunun bağlandığı kaydedildi.

Cezayirli oyuncu feshi kabul ederse santrfor arayışları hızlanacak. Öte yandan Başakşehir'de yeterince forma şansı bulamayan Adebayor için teknik heyetin raporunun olumsuz olduğu kaydedildi.

Fernandao’nun Suudi Arabistan ekibi Al Wahda’ya satılması ve Soldado’nun sakatlığı sonrası iki aylık bekleyişin ardından Slimani'yi transfer etmişti...

İngiliz ekibinden kiralanan futbolcunun maaşının 4.5 milyon euro civarında biliniyordu.

Ayrılığın gerçekleşmesi halinde sarı lacivertliler, bu yükten de kurtulmuş olacak.

Cezayirli futbolcu, daha önce Leicester City'den Newcastle United’a kiralanmış ancak sadece 4 karşılaşmada forma giyebildi.

Slimani, Leicester’da ise 12 karşılaşmada sadece bir gol atıp, bir asist yapabilmişti.

Fenerbahçe'de Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 21 maça çıkan Slimani, 4 gol attı.