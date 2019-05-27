Slaven Bilic, UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu





İSTANBUL (AA) - Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurs devam ediyor.

Bir dönem Beşiktaş'ı ve Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Bilic, Futbol Gelişim Direktörlüğünün davetlisi olarak UEFA Pro Lisans kursiyerleri ile bir araya geldi.

UEFA Pro Lisans diplomasını 2002 yılında alan Slaven Bilic, bu süre zarfında hem ulusal takım hem de farklı ülkelerdeki kulüplerde yaşadığı tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı.

Kurs, 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek.



