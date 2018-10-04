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Slaven Bilic, Beşiktaş'tan eski öğrencisini yeni takımına transfer ediyor!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden şimdilerde ise Al Ittihat'ın teknik patronu olan Bilic, eski öğrencisi Gökhan Töre'yi transfer etmek için kolları sıvadı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:27
Slaven Bilic, Beşiktaş'tan eski öğrencisini yeni takımına transfer ediyor!

Beşiktaş'ta Ocak ayında ilk ayrılık Gökhan Töre ile olacak gibi duruyor. Yönetim, bir türlü kendine gelemeyen milli futbolcuya sözleşme önermeye sıcak bakmıyor. Töre'nin menajeri de sürekli kulübün kapısını Ocak restiyle çalarken, "Eğer iyi bir teklif getirirseniz Ocak'ta ayrılabilir" diyor.

Töre'ye teklif ise kendisini parlatan ve Premier Lig'e götüren Slaven Bilic'ten geldi. Al Ittihat takımının başına geçen Hırvat teknik adamın Gökhan Töre'ye, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği bildirildi.

Töre'nin bu teklifi kabul etmesi durumunda Beşiktaş'tan kazandığının 2 katından fazlasını alacağı belirtildi.

(Fotomaç)

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:27
  1. Beşiktaş
  2. Slaven Bilic
  3. Gökhan Töre
  4. Al Ittihat

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