Skrtel, PFDK'ye sevk edildi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle direkt kırmızı kart gören Skrtel'in, tedbirli olarak PFDK'ye sevki gerçekleştirildi. Ayrıca, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Hatayspor ve Ümraniyespor da PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.