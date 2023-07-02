Skandalların takımı Amedspor'da yeni başkan Aziz Elaldı oldu!
Yaşanan stad olayları ile sezon boyunca gündemden düşmeyen Amedspor'da yeni başkan iş adamı Aziz Elaldı oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen sezon Play Off’ta elenen Amedspor’un 7'inci Olağanüstü Kongresi gerçekleştirildi.
Şeyhmus Özer Tesisleri’nde gerçekleştirilen kongredeki başkanlık seçiminde tek aday Aziz Elaldı başkan oldu.
Amedspor’un yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
Ahmet Elhanay, Yusuf Kaya, Ali Rıza Yıldırım, Ahmet Ülmez Cihan Yaman, Salih Pervan, Rojin Hillez, Bülent Oğuz, Mehmet Akgün, Ruken Turhan, Mervan Aslan, Selçuk Sacu.
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