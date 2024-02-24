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Gündem Skandal! Türkiye'nin yaptığı hastaneyi göz göre göre yıktılar
Gündem

Skandal! Türkiye'nin yaptığı hastaneyi göz göre göre yıktılar

Yeniakit Publisher
2024-02-24 00:57:00 -

İsrail, Gazze'de katliamlarına devam ederken bu kez Türkiye tarafından inşa edilen hastaneyi yıkarak büyük bir skandala imza attı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Türkiye tarafından inşa edilen hastaneyi yıktığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail ordusu, bölgede Türkiye tarafında inşa edilmiş olan bir hastaneyi yıktı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre İsrail ordu güçleri, Gazze Şehri'nin güneyinde yer alan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni askeri buldozerlerle yıkarak imha etti.

Hastanenin bulunduğu bölgede İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni bölmek için bir koridor oluşturuyordu.

İsrail askerleri yıkım anlarının görüntülerinin sosyal medyada paylaştı.
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200 yataklı Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tek kanser hastanesiydi. Hastane yalnızca kanser hastalarına değil, diğer birçok hastaya da hizmet veriyordu.

Hastane işgalin ardından İsrail askerlerince ele geçirilmiş ve askeri merkez olarak kullanılmıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan hastanenin inşasına 2011 yılında başlanmıştı. İsrail saldırıları ve ablukası sebebiyle hastane 2017 yılında tamamlanmış, 2020 yılında Filistin makamlarına devredilmişti.

Hastane geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki İsrail saldırılarında da hedef alınmıştı.

Kaynak: Mepa News

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