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Skandal tezahürata Ali Koç’tan sert tepki: Birileri bir şeyler kaşıyor

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sosyal medyadaki milli ve manevi değerlere hakaret içeren videoya çok sert tepki gösterdi. "Tarafımızca asla kabul edilemeyen bu videolar ile ilgili gerekli girişimleri başlatıyoruz" ifadelerini kullanan Koç, "Birileri bir şeyler kaşıyor" dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:23
Skandal tezahürata Ali Koç’tan sert tepki: Birileri bir şeyler kaşıyor

Ali Koç, basın kuruluşlarının spor müdürleriyle #HeForShe sosyal sorumluluk projesi için Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldiği toplantıda, sosyal medyada yer alan videoya ilişkin açıklamada bulundu.

Videoda Fenerbahçe taraftarı olduğu iddia edilen kişilerin yüzlerinin görülmediğini vurgulayan ve videonun eski tarihli olduğunu kaydeden Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız videoyu inceledi. Bu video, 23 Temmuz 2018 tarihinde bir video paylaşım sitesine yüklenmiş. Fenerbahçe'mizin o tarihte herhangi bir müsabakası yok. Dolayısıyla videonun kaydedilme zamanı da meçhul. Belki de yıllar önce kaydedilmiş bir içerik. Bazı hesaplar ise video paylaşım sitesinden bu videoyu alarak sanki 11 Kasım Pazar günü oynadığımız Alanyaspor mücadelesinden önce çekilmiş gibi paylaşıyor. Aslında daha detaylı incelemede 2016 yılında Twitter'da benzer içerikli paylaşımlar bulunduğu da görülüyor. Sosyal medyada 11 Kasım'daki Alanyaspor maçından önce çekilmiş ve paylaşılmış gibi lanse edilen, toplumun sinir uçlarına dokunan bu videoları kim paylaşırsa paylaşsın ben bunları taraftar diye tanımlamıyorum. Fenerbahçe taraftarı olarak kabul etmiyorum."

"Birileri bir şeyler kaşıyor. Ülke olarak uyanık olmamız lazım"

Ülke olarak çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Ali Koç, "Birileri bir şeyler kaşıyor. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Fenerbahçe değerlerine uymayan, milletçe birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan ve tarafımızca asla kabul edilemeyen bu videolar ile ilgili gerekli girişimleri başlatıyoruz. Bir şeyler dönüyor. Tehlikeli şeyler dönüyor. Provokasyon mu tesadüf mü bilemiyorum ama bu konuda uyanık olmamız lazım. Birileri bir şeyleri kaşıyor sanki. Ülke olarak uyanık olmamız lazım. Bu görüntüler bizim açımızdan asla kabul edilebilir değil. Fenerbahçe değerlerine yakışmayacak hareketler." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:23
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  • Ozcyr54Ozcyr5439 dk önce
    Bu gruba yaziklar olsun ama biz bunlara dinimizle inancimizla rahatsizlik vermeye devam edecegiz son nefese kadar
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