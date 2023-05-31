Skandal sözler! Halktan yediğiniz tokat akıllandırmadı mı Mustafa Sarıgül?

Halktan yedikleri tokada rağmen kendilerine gelemeyen CHP'liler, kantarın topuzunu artık iyice kaçırdı. Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'ın net seçim zaferine gölge düşürmeye çalışan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Milli iradeye zorla yön verilmeye çalışılmıştır. Bu adaletsiz seçim ortamında Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy büyük bir başarıdır” herzelerini yumurtladı.

Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye konuşan Sarıgül, "Ben hayatımda böyle seçim görmedim. Bu kadar etik dışı siyaseti ilk kez burada gördüm. İnsanlara maalesef müthiş bir beyin yıkama ve yönlendirme yaptılar"

iddiasında bulundu.

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