  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Skandal sonrası Halis Karataş'ın cezası belli oldu
Gündem

Skandal sonrası Halis Karataş'ın cezası belli oldu

Atına şiddet uyguladığı görüntülerle büyük tepki çeken okey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:57:00 -

Arts Man isimli atı box içinde yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası aldı.

Hayatı beyaz perdeye aktarılan Halis Karataş isimli jokeyin ata yumruk attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

TV100'de yer alan habere göre; Veliefendi Hipodromu toplanan Komiserler Kurulu tarafından, starta girerken Arts Man isimli atı yumruklayan Karakaş'a 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi.

Hayvana yaptığı acımasız muamelenin karşılığını bulan jokey Karataş, cezası süresince yarış tesislerine de giremeyecek.

Ne olmuştu?

Jokey Halis Karataş, starta girerken üzerinde bulunduğu Arts Man isimli atı yumruklamıştı.

Karataş’ın hayvana yaptığı acımasız muamele sonrası sosyal medyada ayağa kalkmış ve yapılanların cezasız kalmaması gerektiği ifade edilmişti.

Masum bir ata şiddet uygulayan jokey Halis Karataş, yaptığı açıklamada, atın başlangıç noktasında dizini kırma noktasına geldiğini öne sürerek kendisini akılalmaz bir şekilde savunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'
Gündem

Arap ülkesinden gelen cevap dikkat çekti! 'Türkiye için savaşır mısınız?'

Arap ülkesi Mısır'da yapılan bir ankette katılımcıların, "Türkiye için savaşır mısınız?" sorusuna yüzde 15,3 "Evet" demesi dikkat çekti. ..
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup ..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı