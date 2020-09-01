Skandal sonrası Halis Karataş'ın cezası belli oldu
Atına şiddet uyguladığı görüntülerle büyük tepki çeken okey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası verildi.
Arts Man isimli atı box içinde yumruklayan jokey Halis Karataş'a 60 gün at binmeme cezası aldı.
Hayatı beyaz perdeye aktarılan Halis Karataş isimli jokeyin ata yumruk attığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
TV100'de yer alan habere göre; Veliefendi Hipodromu toplanan Komiserler Kurulu tarafından, starta girerken Arts Man isimli atı yumruklayan Karakaş'a 31 Temmuz tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi.
Hayvana yaptığı acımasız muamelenin karşılığını bulan jokey Karataş, cezası süresince yarış tesislerine de giremeyecek.
Ne olmuştu?
Jokey Halis Karataş, starta girerken üzerinde bulunduğu Arts Man isimli atı yumruklamıştı.
Karataş’ın hayvana yaptığı acımasız muamele sonrası sosyal medyada ayağa kalkmış ve yapılanların cezasız kalmaması gerektiği ifade edilmişti.
Masum bir ata şiddet uygulayan jokey Halis Karataş, yaptığı açıklamada, atın başlangıç noktasında dizini kırma noktasına geldiğini öne sürerek kendisini akılalmaz bir şekilde savunmuştu.