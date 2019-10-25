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Skandal raporu utanmadan yayınladılar! Türkiye'ye 'Suriyeli' suçlaması

İngiltere merkezli Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'ye dönük skandal ötesi bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye, Barış Pınarı Harekatı öncesi yüzlerce Suriyeli mülteciyi "kandırarak ya da zorla" Suriye'ye göndermekle suçlandı.

25 Ekim 2019 Cuma 12:09
Skandal raporu utanmadan yayınladılar! Türkiye'ye 'Suriyeli' suçlaması

Uluslararası Af Örgütü'nün bugün yayımladığı skandal rapor, "Savaş bölgesine gönderildiler: Türkiye'nin Suriyeli mültecileri yasa dışı biçimde sınır dışı etmesi" başlığını taşıyor. Bu küstah raporu hazırlayan Af Örgütü, Temmuz ayından bugüne çok sayıda kişiyle görüşülerek hazırlandığını iddia etti.

Raporda, Türk polisinin bazı Suriyeli mültecileri döverek ya da tehdit ederek, gönüllü olarak ülkelerine dönmek istediklerini deklare ettikleri formlar imzalamaya zorladığı öne sürülürken kaç Suriyeli mültecinin bu belgeleri imzalayarak ülkelerine döndüklerine dair resmi bir veri yok.

Raporda, Af Örgütü'nün en az 20 kişinin zorla sınırdışı edildiğini belgelediği bilgisi de yer alıyor. Af Örgütü; Türk yetkililerin, Suriye'ye dönenlerin hepsinin bunu gönüllü yaptıklarını iddia ettiklerini ve dönenlerin sayısını 315 bin olarak açıkladıklarını kaydediyor.

Türkiye'nin ev sahipliğini görmezden geldiler

Uluslararası Af Örgütü'nün Mülteci ve Göçmen Hakları Araştırmacısı Anna Shea, Türkiye'nin 8 yıldan uzun süredir 3 milyon 600 binden fazla Suriyeliyi ağırladığı için takdiri hak ettiğini ancak bu cömertliği, uluslararası hukuka da aykırı şekilde insanları sınırdışı edip aktif savaş bölgesine göndermek için bahane olarak kullanamayacağına dair küstahça bir açıklama yaparak, "Türk yetkililer, insanları zorla Suriye'ye göndermeyi durdurmalı ve bu şekilde sınırdışı edilenlerin yeniden güvenli bir şekilde Türkiye'ye girebilmelerini, gerekli hizmetlere yeniden erişebilmelerini temin etmelidir." dedi.

Savaş suçu yalanını da uydurdular

Uluslararası Af Örgütü geçen hafta da, Türk ordusunun ve Türkiye destekli Suriyeli silahlı grupların Barış Pınarı Harekâtı sırasında savaş suçları işlediğini ve buna ilişkin kanıtlar topladığını iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yetkilileri bu küstah açıklamalara sert tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:09
  1. Uluslararası Af Örgütü
  2. Anna Shea
  3. Barış Pınarı Harekâtı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Emine Altin Emine Altin 13 sa önce
    Hakimiyetlerini kaybettikce ne iftira atacaklarini ne yalan uyduracaklarini bilemiyorlar
  • sukrusukru14 sa önce
    ........lar mülteciler ülkenize girmesin diye çoluk çocuk dolu lastik botları şişlerken yakalandınız ve onları Mehmetçik kurtardı hâlâ bize insanlık dersi vermeye kalkıyorsunuz
  • vahvahhhvahvahhh14 sa önce
    Madem o kadar Suriyeli düşünüyorsunuz, İngiltere'ye alıverin 1000 tane.
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 14 sa önce
    Biz avrupaya gitmek isteyen mültecileri tutmayalım artık Türkiye açıklama yapsın evet mülteciler daha çok avrupaya gitmek istedikleri için Avrupa kapılarını açtık desin. Yeter artık ya, ya herro ya merro.
  • dumanlıdumanlı14 sa önce
    Buda Orta doğuda Suriye bataklığının bir parçasıdır. Elimizi verdik kolumuzu kolumuzu kurtaramayız.
  • mutmainemutmaine14 sa önce
    OSMANLI RUHU gelmediği müddetçe onlar şımarır,iftira atar , bizim TUZRUHU gereksizler okusun
  • uyan dünya uyan dünya 14 sa önce
    gerek ab , abd , england , fransa , almanya , ıtaly , gerekbm gerek nato yahudilerin elinde vede kontrolündedir. çok dikkatli olmalıyız düyadaki diğerülkelerde uyanık olmalıdır. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı abd ve (abd eşittir yahudi) ısrael yahudilerdir. 
  • abdülabdül15 sa önce
    Sizin ey kafirler sosyal örgütlerinizde aynı sizin gibi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 sa önce
    İşiniz Gūcūnūz Yalan Dolan
  • davincidavinci15 sa önce
    bunların amacı belli insanlar boşuna çırpınmıyorlar bunları almayalım diye.
  • Akif Akif 16 sa önce
    Slm alykm. Biz kapıları açmadığımız sürece bu iftiraların sonu gelmeyecek. Yunanın anadan üryan soyup Türkiyeye gönderdiği mültecilerden bahseden yok!!

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