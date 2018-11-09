Skandal! PKK sempatizanına ödül verecekler

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen Av. Eren Keskin, insan hakları savunucularına verilen prestijli Martin Ennals Ödülü için finale kaldı.

Tam bir PKK sempatizanı!

Şubat ayında yapılacak ödül töreni öncesi diğer 2 finalist ise Marino Cordoba Berrio ve Abdul Aziz Muhamat oldu. Özellikle PKK terörünü görmezden gelen açıklamalarıyla dikkat çeken Keskin, doğuda sözde özerklik ilan eden DBP'li tutuklu belediye başkanlarına da alenen destek vermişti. Batılı insan hakları örgütlerinin ödüllendirmek istediği Keskin, aynı zamanda KHK ile kapatılan 'Özgür Gündem’in eski eş genel yayın yönetmenliği görevini yürütüyordu. (Yeni Şafak)