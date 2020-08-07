Skandal oyuncak bebeğe tepkiler çığ gibi büyüdü
Son günlerde büyük tartışma konusu olan oyuncak bebek, gelen tepkiler sonrası piyasadan toplatıldı.
Bacak arasına yerleştirilen bir sisteme dokunulduğunda kıkırmaya başlayan bebek, çocuk istimarına özendirdiği konusunda gelen eleştirilerin ardından piyasadan kalktı.
Oyuncak bebek sosyal medyada büyük tepki çekti.
Yaşanan durumla ilgili Hasbro tarafından yapılan açıklamada, "Bebek oturma pozisyonunda olduğunda kıkrdıyor" denildi.
Şirketin savunması birçok kesimi tatmin etmezken oyuncak bebeğin kutusunda herhangi bir ön bilginin verilmediği ortaya çıktı.