  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Skandal oyuncak bebeğe tepkiler çığ gibi büyüdü

Son günlerde büyük tartışma konusu olan oyuncak bebek, gelen tepkiler sonrası piyasadan toplatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:14:00 - 2020-08-07 17:17:14
Skandal oyuncak bebeğe tepkiler çığ gibi büyüdü

Bacak arasına yerleştirilen bir sisteme dokunulduğunda kıkırmaya başlayan bebek, çocuk istimarına özendirdiği konusunda gelen eleştirilerin ardından piyasadan kalktı.

Oyuncak bebek sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yaşanan durumla ilgili Hasbro tarafından yapılan açıklamada, "Bebek oturma pozisyonunda olduğunda kıkrdıyor" denildi.

Şirketin savunması birçok kesimi tatmin etmezken oyuncak bebeğin kutusunda herhangi bir ön bilginin verilmediği ortaya çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu
Siyaset

Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu

Bulduğu her fırsatta tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni partisi hakkında sorula..
Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı
Gündem

Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı Şanlıurfa'da yeni tedbir kararları alındı. Kentte, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlı..
Koronavirüs ile ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Koronavirüs ile ilgili sözleri başını yaktı

Erzurum'da, basına verdiği röportajda "Koronavirüse inanmıyorum" diyen ve sonrasında yeniden maskesiz yakalanan kişi hakkında "bulaşıcı hast..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı