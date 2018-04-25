Skandal ortaya çıktı! İsminde Karadeniz geçen dizide...

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncularının nereli olduklarını ve kısa özgeçmişlerini sizler için hazırladık.

Ulaş Tuna Astepe (Tahir Kaleli)

Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Daha önce Analar ve Anneler'de Mustafa karakterini canlandırdı.

İrem Helvacıoğlu (Nefes Zorlu)

2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye yerleşen İrem Helvacıoğlu aslen Ankaralıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi almıştır.

Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat Sayar)

Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için tayinlerle, kız kardeşi ve annesiyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ, Ankara gibi yerlerde yaşadı. (ODTÜ) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde 3 yıl birinci sınıfı okuduktan sonra, lise yıllarında okul kulüplerinde başladığı tiyatro oyunculuğunu meslek edinmeye karar verdiği için ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne girdi.

Sinan Tuzcu (Mustafa Kaleli)

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'de doğdu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans eğitiminden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro ana sanat dalından 2004 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra Londra'da "Arcola Theatre" bünyesinde bir sene sahne amirliği, elektrikçilik, ışıkçı vs. işlerde çalıştı. Konservatuar öncesi Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyuncu olarak ilk profesyonel deneyimini yaşadı. 1998 yılında Ankara Sanat Atölyesi'ni kurdu. Beş sene profesyonel olarak orada çalıştı.

Gözde Kansu (Eyşan Sayar)

Gözde Kansu, 23 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Anaokulu sırasında baleye başladı. Okul hayatında, sürekli okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı. İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.