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Dünya Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı. Türkiye'ye karşı yapılan bu küstah tatbikatın Batı Trakya'da ilk kez gerçekleştirileceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:19:00 -
Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Akdeniz'in doğusunda Türkiye'ye karşı prvokatif hamlelerle gerilimi tırmandıran Yunanistan, Batı Trakya'da bu kez de Amerika Birleşik (ABD) Devletleri ile ortak tatbikat yapma kararı aldı.

Gelişmeyi "flaş" idadesiyle duyuran Yunan basını; Yunanistan ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Trakya'da Türklerin yoğun olduğu İskeçe Kayalar'da (Petrohori) bölgesinde 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında ortak tatbikat yapacağını yazdı.

ABD ile bölgede ilk tatbikat

Öte yandan, Batı Trakya'da ilk kez Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait tankların Yunanistan askeri ile ortak tatbikat gerçekleştireceği de bilgiler arasında yer aldı.

Yunanistan medyası; ortak tatbikatı Yunan Genelkurmay Başkanınos Floros ile Avrupa'da görev yapan Amerikalı üst düzey komutanların izleyeceğini belirtti.

Batı Trakya'daki ilk tatbikatı Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Selanik Başkonsolosu'nun da takip edeceği de ifade edildi.

ABD - Yunan ortak tatbikatında Amerikan ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusu envanterinde bulunan LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar yapacak.

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Yorumlar

dürüst

Namık Kemal'e ait olduğu söylenen bir söz vardır,doğru ise aynen şöyle;BOŞ HAYAL KURAN......YESİN.yunanistan ve ABD hayal kuruyorlar.
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Efelerdiyarı

Bunlar belasını arar Herzaman ve bulurda..
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