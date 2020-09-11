Skandal karar sonrası çarpıcı açıklama: Arap Birliği çöküşünü ilan etti

Filistinli uzmanlar, Arap Birliği'nin Dışişleri Bakanları düzeyinde yaptığı toplantıda İsrail ile normalleşmeyi kınamayı reddetmesini yorumladı. Filistinli siyasi analist ve yazar Ömer el-Gul, Arap Birliği'nin Filistin meselesinden vazgeçtiğini belirterek "Mısır, 1979'da İsrail ile bir anlaşma imzalamaya karar verdiğinde tüm Araplar buna karşı çıktı. O zaman Filistin davasının merkezi olduğu ve onu olumsuz etkileyen her şeyin tüm Arap ulusal çıkarlarını etkilediği konusunda açık ve kararlı bir duruşa sahiptiler. Bugünse Arap ülkeleri, sefil bir tutum sergiledi ve Birlik hezimete uğradı." dedi.

Gul, Arap Birliği'nin İsrail'le normalleşmeye yeşil ışık yakarak aşamalı olarak çökmeye ve enkaza dönüşmeye başladığını söyledi.

"Birliğin çöküşüne delalet ediyor"

Filistinli siyasi analist Talal Avkel de Gul ile aynı görüşü paylaşarak, "Son Arap Birliği toplantısı, Birliğin çöküşüne delalet ediyor. Eskiden Arap devletleri önemli meselelerde ortak bir duruş sergilerdi. Filistin davası hepsinin ortak tutum sergilediği bir meseleydi. Ancak artık Filistin konusunda büyük bir bölünme yaşanıyor." dedi.



Yakında diğer ülkelerinde BAE'nin yolundan gideceğini ifade eden Avke, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in İsrail'e hava sahasını açmasının bunun bir işareti olduğunu söyledi.



Öte yandan Batı Şeria'daki El-Halil Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Bilal eş-Şevbeki ise toplantının sonucunu "Toplantının sonucu, İsrail'le normalleşmek isteyen Arap ülkelerinin iştahını kabarttı." şeklinde yorumladı.