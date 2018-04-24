Skandal karar! Derbinin faturası onlara kesildi

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı konuk ettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yaşanan olayların yankıları hala devam ediyor.

İki kulüp karşılıklı olarak açıklamalar yaparken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yarın yapacağı karar açıklaması herkes tarafından merakla bekleniyor.



TFF'nin karşılaşma hakkında açıklayacağı karar merakla beklenirken ilk fatura kesildi.

Gazeteci Atilla Türker'in sosyal medya hesabından açıkladığı bilgiye göre; ilk ceza karşılaşmayı takip eden iki foto muhabirine kesildi.

İşte Atilla Türker'in yazdığı o cezalar:

"Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk faturası iki foto muhabirine kesildi."

"Oğuz Yörük ve Hüseyin Çağlar, olaylar sırasında sınırlı alanı ihlal ettikleri için TFF tarafından 15’er gün statlara girmeme cezasına çarptırıldılar"