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Dünya Skandal iddia: Lübnanlı koleksiyoncusu, 160 milyon dolarlık sanat eseri ile Hizbullah'ı finanse ediyor! Büyük şok!
Dünya

Skandal iddia: Lübnanlı koleksiyoncusu, 160 milyon dolarlık sanat eseri ile Hizbullah'ı finanse ediyor! Büyük şok!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 22:43:00 - 2023-04-18 22:49:21
Skandal iddia: Lübnanlı koleksiyoncusu, 160 milyon dolarlık sanat eseri ile Hizbullah'ı finanse ediyor! Büyük şok!

Lübnanlı sanat koleksiyoncusu, 160 milyon dolarlık sanat eseri ile Hizbullah'ı finanse etmekle suçlandı. ABD merkezli sanatçı ve galerilerden değerli eserler elde etmek için farklı bir ticari kuruluşlar ağı kullandığını iddia etti. Şok iddia... İngiltere onların ülkedeki tüm varlıkları büyük risk dondurdular.

ABD'de bulunan Lübnanlı Nazem Ahmed ve beraberinde bulunan sekiz kişi, terör örgütü Hizbullah'ı finanse etmekle suçlandı. İddianameye göre Ahmed, 160 milyon dolarlık sanat eseri ve elmaslar üzerinden Hizbullah'a finansal yardım sağlıyor.

ABD’nin New York eyaletinde Lübnanlı sanat koleksiyoncusu Nazem Ahmed ve beraberindeki sekiz kişi, terör örgütü Hizbullah’ı finanse etmek için yaklaşık 160 milyon dolarlık bir sanat eseri ve elmas kullanarak ABD yaptırımlarını delmekle suçlandı.

Elmas kaçakçısı ve sanat koleksiyoncusu olduğu iddia edilen Nazem Ahmed, Brooklyn’deki federal savcılar tarafından hazırlanan dokuz maddelik iddianame ile suçlandı. Biden hükümeti, Ahmed’in Aralık 2010’da ABD tarafından yaptırıma tabi tutulduğunu ve ABD’deki herhangi biriyle işlem yapmasının yasaklandığını ifade etti.

Brooklyn ABD Başsavcısı Breon Peace, söz konusu yasağa rağmen Ahmed ve işbirliği yaptığı kişilerin ABD merkezli sanatçı ve galerilerden değerli eserler elde etmek için farklı bir ticari kuruluşlar ağı kullandığını iddia etti. patronlardunyasi' haberine göre: Ahmed ile işbirliği yapan isimlerden biri İngiltere’de tutuklandı. ABD ise geçtiğimiz günlerde kişinin iadesini istedi.

Öte yandan İngiltere, terör örgütü Hizbullah'ı finanse ettiği şüphesiyle Nazem Ahmad'ın ülkedeki tüm varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.
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