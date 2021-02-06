Skandal iddia! FETÖ’cü firari Albay Hüseyin Demirtaş’ın faksla gönderdiği iftira içerikli şikayetler işleme alınmış

MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına firar eden eski askerlerin, özellikle FETÖ ile mücadele eden çok kritik isimlere ilişkin ‘iftira’ içerikli fakslarla savcılıklara ve kurumlara suç duyurusunda bulundukları ve bunları ise bazı savcılıkların ve kurum yetkililerinin işleme koyduğu ortaya çıktı.

FETÖ’cü teröristler, sürekli FETÖMETRE’nin mucidi Cihat Yaycı’yı hedefe koyuyor

Firari albay Hüseyin Demirtaş başta olmak üzere birçok FETÖ’cü terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde FETÖ ile mücadelede kurunun yanında yaşın yanmaması için geliştirilen FETÖMETRE’nin mucidi Tümamiral Cihat Yaycı’yı hedefe koyuyor.

FETÖ’cü Demirtaş’ın ‘Rıfkı’ iddiasını başka bir FETÖ’cü ‘iftira’ olarak açıkladı

Firari FETÖ’cü terörist Hüseyin Demirtaş, Yaycı’ya en son kof adı “Rıfkı” iddiasıyla sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bir başka firari FETÖ’cü isim de “Cihat Yaycı’ya çakacağım diye RIFKI iddia (iftira)sını. söyleyerek cemaatin inanırlığıma zarar verdiği...” şeklinde yaptığı paylaşımla Cihat Yaycı’ya yönelik nasıl bir “iftira kampanyası” yürüttükleri ortaya çıktı.

“Bel fıtığı ameliyatı olacağım” diyerek tahliye olduktan hemen sonra yurtdışına firar etmiş!

yeniakit.com.tr Ankara kulislerinde, firari FETÖ’cü Hüseyin Demirtaş’ı araştırdı. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Demirtaş adlı firari terörist, 15 Temmuz gecesi Bükreş’te ateşe olarak görev yapıyordu. FETÖ’cü Hüseyin Demirtaş isminin bazı mahkeme dosyalarına da yansımış ve “FETÖ’nün çok ilire gelen kumpas ve kurgulayıcısı” olarak tarif edilmiş. 15 Temmuz’dan sonra ankesörlü telefon, Bylock ve bazı ifadeler üzerine tutuklanan Hüseyin Demirtaş, “Bel fıtığı ameliyatı olacağım” bahanesiyle mahkeme tarafından önce tahliye edilmiş ve ardından alelacele yurtdışına firar etmiş.

“Kripto elemanlarının deşifre olmaması için hedef şaşırtmaya çalışıyorlar”

Hüseyin Demirtaş’la ilgili yeniakit.com.tr’ye konuşan bir yetkili, “Demirtaş ve birlikte hareket ettiği bazı FETÖ’cüler, ‘Rütbemi Gülen taktı’ itirafında bulunan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy’un çıkışı sonrasında ciddi bir şekilde moral bozukluğuna uğradılar. Kripto FETÖ elemanlarının ortaya çıkacağından ciddi manada tedirginlik yaşıyorlar. Bu nedenle amaçları hedef şaşırtmak olduğu için, FETÖMETRE’nin mimarı Cihat Yaycı ve benzeri konumdaki isimleri hedef alıyorlar.” dedi.

FETÖ’cü firari Albay Hüseyin Demirtaş’ın faksla gönderdiği iftira içerikli şikayetler işleme alınmış

Yine aynı yetkili flaş bir iddiayı gündeme getiriyor. yeniakit.com.tr’ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Firari FETÖ’cü Hüseyin Demirtaş, özellikle FETÖ ile mücadele eden çok kritik önemli isimlerle ilgili yurtdışından faks yoluyla savcılıklara ve kurumlara ‘iftira’ içerikli suç duyuları yapıyor ve maalesef bu suç duyurularını dikkate alıp işleme koyanlar da çıkıyor. Bu firari teröristin fakslarını işleme koyan çeşitli yetkililerin olması da içler acısı bir durumdur. Bu alçakların iftiralarını işleme koyarak FETÖ ile mücadele edilir mi? FETÖ ile mücadele eden isimler yıldırılmakta, bıktırılmaktadır. Tüm bunların yanısıra kendisine ve ailesine iftira, hakaret ve tehditlere ilişkin olarak 3 bini aşkın suç duyurusu Cihat Yaycı tarafından adli makamlara yapıldığı söylenilmektedir . ” şeklinde konuştu.