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Gündem Skandal içinde skandal! Al sana Merdan'ın gelmişi geçmişi Fatih
Gündem

Skandal içinde skandal! Al sana Merdan'ın gelmişi geçmişi Fatih

Yeniakit Publisher
2023-06-27 17:59:00 - 2023-06-27 18:00:26
Skandal içinde skandal! Al sana Merdan'ın gelmişi geçmişi Fatih

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ilişkin sözlerine destek Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'dan geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Portakal, bebek katilinin tutukluğunun eleştirilmesinin "düşünce özgürlüğü" olarak değerlendirilmesini savundu.

Portakal, "Merdağ Yanardağ’ın geçmişine ve gazetecilik duruşuna bakmak gerekir. İkincisi konuşmanın bütününü görmek gerekir. Ve son olarak neden bir düşünce olarak kabul edilmez? Ancak ülkede her şey kendi zaman dilimi icerisinde değerlendirildiği için geçmişte suç olmayan an geldiğinde suç olarak görülebiliyor. Umarım serbest bırakılır. Göreceğiz." dedi.

Merdan Yanardağ'ın geçmişine bakıldığında ise PKK terör örgütüne ilişkin skandal sözleri ve yöneticisi olduğu Özgür Gündem gazetesinde attığı haber başlıkları ön plana çıkıyor.

Yanardağ, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yaparken şu haberlere imza attı:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Merdan Yanardağ'ın bir Twitter paylaşımında da "Kürdistan" çığırtkanlığı yaptığı görüldü:

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