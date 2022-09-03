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Siyaset Skandal: HDP’li isim CHP’nin etkinliğinde PKK'yı savundu,CHP ve İYİ Partililer de sesiz kaldı!
Siyaset

Skandal: HDP’li isim CHP’nin etkinliğinde PKK'yı savundu,CHP ve İYİ Partililer de sesiz kaldı!

İYİ Parti ve HDP'li isimlerin de katıldığı CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği bir program Beylikdüzü Belediyesi'nin televizyon kanalından yayınlandı. HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, programda skandal sözler sarf etti. Terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonların durdurulmasını isteyen Şenyüz'e CHP ve İYİ Parti'li isimler sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 09:30:00 -
Skandal: HDP’li isim CHP’nin etkinliğinde PKK'yı savundu,CHP ve İYİ Partililer de sesiz kaldı!

CHP’li Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen programda konuşan HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, terör örgütü PKK’ya yapılan sınır ötesi operasyonların durdurulmasını istedi. İYİ Parti ve CHP’li isimler bu sözlere tepki göstermedi.

SKANDAL SÖZLER: SINIR ÖTESİ OPERASYONLARI KINIYORUZ, DURDURULSUN

HDP Beylikdüzü İlçe Başkanı Emrullah Şenyüz, CHP’li Beylikdüzü Belediyesi’nin televizyon kanalında yayınlanan programda şu skandal ifadeler kullandı:

“Bir tarafta yurtta sulh, cihanda barış deniliyor. Öbür taraftan defalarca yurt dışı operasyonlar için Meclis’ten tezkere çıkarılıyor. Ve bu tezkerenin çıkarılması için de Meclis’in büyük kısmı el kaldırıyor, onay veriyor. Bunu kınıyoruz. Derhal bu operasyonların durdurulmasını talep ediyoruz. Gerçekten yurtta sulh, cihanda sulh diyoruz.”

İYİ PARTİ VE CHP SESSİZ

Terör örgütü PKK’ya yapılan operasyonların durdurulmasını isteyen ve destek verenleri de kınadığını ifade eden Akyüz’e CHP ve İYİ Partili isimlerin tepki göstermemesi dikkat çekti. İYİ Parti ve CHP 6’lı masada bir arada yer alırken, HDP’nin bu masaya dışarıdan destek verdiği biliniyor.

Kaynak: Motto

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